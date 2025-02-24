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Posted 24 февраля, 04:30

Published 24 февраля, 04:30

Modified 24 февраля, 04:30

Updated 24 февраля, 04:30

На каждую свадьбу в Ростовской области приходится минимум один развод

На каждую свадьбу в Ростовской области приходится минимум один развод

24 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI. На каждую свадьбу в Ростовской области приходится минимум один развод
Ростовская область заняла второе место среди регионов ЮФО по снижению количества браков в 2024 году по сравнению с 2023-м. Актуальные данные появились на сайте Росстата.

В 2024 году на Дону зарегистрировали 24,9 тысячи новых семей. Это — на три с половиной тысячи меньше, чем в 2023 (28,4 тысячи). В процентном соотношении количество браков за год сократилось на 12,4%.

При этом Ростовская область заняла второе место по снижению числа зарегистрированных пар среди регионов ЮФО, уступив республике Адыгея (на 14,4% меньше, чем в 2023 году).

Также в Ростовской области сократилось и количество разводов. Расторгнутых брачных союзов среди дончан в 2024 году было зафиксировано 18,5 тысячи. Это — на 1,2 тысячи меньше, чем в 2023 году (19,7 тысячи). Выходит, что на каждую свадьбу в регионе приходится минимум 1 развод.

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Ранее появились данные о смертности среди грудничков в регионе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Статистика#Развод#Брак#Росстат#Аналитики
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