На каждую свадьбу в Ростовской области приходится минимум один развод

Posted 24 февраля, 04:30
Published 24 февраля, 04:30
Modified 24 февраля, 04:30
Updated 24 февраля, 04:30
В 2024 году на Дону зарегистрировали 24,9 тысячи новых семей. Это — на три с половиной тысячи меньше, чем в 2023 (28,4 тысячи). В процентном соотношении количество браков за год сократилось на 12,4%.
При этом Ростовская область заняла второе место по снижению числа зарегистрированных пар среди регионов ЮФО, уступив республике Адыгея (на 14,4% меньше, чем в 2023 году).
Также в Ростовской области сократилось и количество разводов. Расторгнутых брачных союзов среди дончан в 2024 году было зафиксировано 18,5 тысячи. Это — на 1,2 тысячи меньше, чем в 2023 году (19,7 тысячи). Выходит, что на каждую свадьбу в регионе приходится минимум 1 развод.