На каждую свадьбу в Ростовской области приходится минимум один развод

Также в Ростовской области сократилось и количество разводов. Расторгнутых брачных союзов среди дончан в 2024 году было зафиксировано 18,5 тысячи. Это — на 1,2 тысячи меньше, чем в 2023 году (19,7 тысячи). Выходит, что на каждую свадьбу в регионе приходится минимум 1 развод.