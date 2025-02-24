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Posted 24 февраля, 15:56

Published 24 февраля, 15:56

Modified 25 февраля, 06:02

Updated 25 февраля, 06:02

Для городской электрички построят две станции в Ростове-на-Дону

Для городской электрички построят две станции в Ростове-на-Дону

24 февраля 2025, 15:56
Фото: 1MI.
В Ростове собираются ввести пересадочный билет с электрички на автобус и создать две дополнительные станции. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, пересадочный билет введут в 2025 году в тестовом режиме.

Напомним, смысл нововведения заключается в том, что пассажир, которому нужно преодолеть длинную дистанцию и добираться до места назначения на автобусе и электричке, может приобрести один билет вместо двух. Однако успеть пересесть с одного транспорта на другой необходимо в течение часа.

Данный проект, по словам Юрия Слюсаря, поможет горожанам сэкономить деньги. При этом для наибольшего удобства расписание электричек будет корректироваться с учетом пожеланий граждан.

Кроме того, в Ростове могут создать две дополнительные станции. Одна — в районе Соловьиной улицы в Октябрьском районе, а другая — возле микрорайона «Красный Аксай» в Пролетарском районе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Электричка#Юрий Слюсарь
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