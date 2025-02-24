Для городской электрички построят две станции в Ростове-на-Дону

Напомним, смысл нововведения заключается в том, что пассажир, которому нужно преодолеть длинную дистанцию и добираться до места назначения на автобусе и электричке, может приобрести один билет вместо двух. Однако успеть пересесть с одного транспорта на другой необходимо в течение часа.