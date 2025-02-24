Для городской электрички построят две станции в Ростове-на-Дону

Posted 24 февраля, 15:56
Published 24 февраля, 15:56
Modified 25 февраля, 06:02
Updated 25 февраля, 06:02
По его словам, пересадочный билет введут в 2025 году в тестовом режиме.
Напомним, смысл нововведения заключается в том, что пассажир, которому нужно преодолеть длинную дистанцию и добираться до места назначения на автобусе и электричке, может приобрести один билет вместо двух. Однако успеть пересесть с одного транспорта на другой необходимо в течение часа.
Данный проект, по словам Юрия Слюсаря, поможет горожанам сэкономить деньги. При этом для наибольшего удобства расписание электричек будет корректироваться с учетом пожеланий граждан.
Кроме того, в Ростове могут создать две дополнительные станции. Одна — в районе Соловьиной улицы в Октябрьском районе, а другая — возле микрорайона «Красный Аксай» в Пролетарском районе.