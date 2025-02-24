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Posted 24 февраля, 05:46

Published 24 февраля, 05:46

Modified 24 февраля, 05:46

Updated 24 февраля, 05:46

Рецепт блинов на Масленицу

Получаются у всех: пошаговый рецепт идеальных блинчиков для Масленицы

24 февраля 2025, 05:46
Фото: rostovgazeta.ru. Рецепт блинов на Масленицу
Блины — вкусное и простое в приготовлении блюдо. Ингредиенты для них можно найти в ближайшем супермаркете Ростова. Рассказываем, как приготовить вкусное традиционное масленичное блюдо и избежать ситуации, когда «первый блин — комом».

Масленичные гуляния в 2025 году начнутся в понедельник, 24 февраля, и продлятся до воскресенья, 2 марта. Но простые в приготовлении блинчики можно готовить не только для праздника, но и просто, когда хочется вкусненького.

Подготовим все ингредиенты:

  • 500 миллилитров молока (или 2 граненых стакана);
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 3 столовых ложки сахара;
  • Щепотка соли (по желанию);
  • Мука — примерно 200 грамм.
Подготовим все ингредиенты
Подготовим все ингредиенты. Фото: rostovgazeta.ru

Разбиваем куриные яйца в глубокую емкость и перемешиваем их до однородной массы. Для удобства лучше использовать миксер, но также подойдут обычная вилка или венчик.

Разбиваем куриные яйца в глубокую емкость и перемешиваем их до однородной массы
Разбиваем куриные яйца в глубокую емкость и перемешиваем их до однородной массы
Разбиваем куриные яйца в глубокую емкость и перемешиваем их до однородной массы
Разбиваем куриные яйца в глубокую емкость и перемешиваем их до однородной массы. Фото: rostovgazeta.ru

Смешиваем жидкие ингредиенты: добавляем к яичной смеси 500 миллилитров молока, а затем — столовую ложку растительного масла.

Смешиваем жидкие ингредиенты
Смешиваем жидкие ингредиенты
Смешиваем жидкие ингредиенты
Смешиваем жидкие ингредиенты. Фото: rostovgazeta.ru

В получившуюся массу сыплем сахар и соль (по желанию). Осторожно перемешиваем.

В получившуюся массу сыплем сахар и соль
В получившуюся массу сыплем сахар и соль. Фото: rostovgazeta.ru

Настал самый ответственный момент — смешать сухие и жидкие ингредиенты до нужной консистенции. Для того, чтобы не переборщить с мукой, необходимо добавлять ее постепенно: сначала всыпать первую часть, перемешать. Затем — постепенно добавлять остальное.

Получившаяся масса должна быть жидкой и по консистенции напоминать жидкий йогурт. Так блинчики получатся тонкими и нежными.

Получившаяся масса должна быть жидкой и по консистенции напоминать жидкий йогурт
Получившаяся масса должна быть жидкой и по консистенции напоминать жидкий йогурт
Получившаяся масса должна быть жидкой и по консистенции напоминать жидкий йогурт
Получившаяся масса должна быть жидкой и по консистенции напоминать жидкий йогурт. Фото: rostovgazeta.ru

Теперь приступаем к жарке. Сначала сковороду необходимо смазать каплей масла и немного прогреть.

Сначала сковороду необходимо смазать каплей масла и немного прогреть
Сначала сковороду необходимо смазать каплей масла и немного прогреть. Фото: rostovgazeta.ru

Затем с помощью половника выливаем немного блинного теста и равномерно распределяем его по сковороде. Для прожарки тонких блинчиков с одной стороны требуется примерно 30-60 секунд.

Важно перемешивать тесто каждый раз перед тем, как выливать его на сковороду, так как частички муки могут оседать на дно, а масло — всплывать.

Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла.

Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла
Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла
Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла
Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла
Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла. Фото: rostovgazeta.ru

В итоге получаются нежные, румяные и очень вкусные блинчики, которыми можно радовать всю семью не только в Масленичную неделю.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Масленица#Блины#Рецепты#Кулинария#Рецепт
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