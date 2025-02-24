Получаются у всех: пошаговый рецепт идеальных блинчиков для Масленицы

Posted 24 февраля, 05:46
Published 24 февраля, 05:46
Modified 24 февраля, 05:46
Updated 24 февраля, 05:46
Масленичные гуляния в 2025 году начнутся в понедельник, 24 февраля, и продлятся до воскресенья, 2 марта. Но простые в приготовлении блинчики можно готовить не только для праздника, но и просто, когда хочется вкусненького.
Подготовим все ингредиенты:
Разбиваем куриные яйца в глубокую емкость и перемешиваем их до однородной массы. Для удобства лучше использовать миксер, но также подойдут обычная вилка или венчик.
Смешиваем жидкие ингредиенты: добавляем к яичной смеси 500 миллилитров молока, а затем — столовую ложку растительного масла.
В получившуюся массу сыплем сахар и соль (по желанию). Осторожно перемешиваем.
Настал самый ответственный момент — смешать сухие и жидкие ингредиенты до нужной консистенции. Для того, чтобы не переборщить с мукой, необходимо добавлять ее постепенно: сначала всыпать первую часть, перемешать. Затем — постепенно добавлять остальное.
Получившаяся масса должна быть жидкой и по консистенции напоминать жидкий йогурт. Так блинчики получатся тонкими и нежными.
Теперь приступаем к жарке. Сначала сковороду необходимо смазать каплей масла и немного прогреть.
Затем с помощью половника выливаем немного блинного теста и равномерно распределяем его по сковороде. Для прожарки тонких блинчиков с одной стороны требуется примерно 30-60 секунд.
Важно перемешивать тесто каждый раз перед тем, как выливать его на сковороду, так как частички муки могут оседать на дно, а масло — всплывать.
Если блины все-таки прилипают к сковороде, можно добавить еще немного муки или смазать ее каплей масла.
В итоге получаются нежные, румяные и очень вкусные блинчики, которыми можно радовать всю семью не только в Масленичную неделю.