Сюжет Санкции

Евросоюз утвердил очередной пакет санкций, в который вошел и Национальный центр «Россия» вместе с его гендиректором Натальей Виртуозовой. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 16-й пакет санкций был ожидаемым.