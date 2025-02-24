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Posted 24 февраля, 15:17

Published 24 февраля, 15:17

Modified 24 февраля, 15:19

Updated 24 февраля, 15:19

Против Национального центра «Россия» и его гендира Виртуозовой ввели санкции ЕР

Против Национального центра «Россия» и его гендира Виртуозовой ввели санкции ЕР

24 февраля 2025, 15:17
Фото: 1MI. Против Национального центра «Россия» и его гендира Виртуозовой ввели санкции ЕР
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Санкции
Евросоюз утвердил очередной пакет санкций, в который вошел и Национальный центр «Россия» вместе с его гендиректором Натальей Виртуозовой. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 16-й пакет санкций был ожидаемым.

Евросоюз считает, что Национальный центр якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», цитирует делова газета «Взгляд».

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Кроме того, ЕС ввел санкции против Крыма и Севастополя, новых субъектов РФ. Теперь бизнесу Европы запрещено предоставлять финансовые и какие-либо другие услуги администрациям и компаниям перечисленным территориям.

Пополнили санкционный список и 74 морских судна. Их общее количество таким образом выросло почти вдвое — до 153.

В этот же пакет санкций попал и ростовский чемпион — Олимпийский призер по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

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#Евгения Волкова#Общество#Санкции#Крым#Севастополь#Евросоюз#Суверенитет#Морские судна
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