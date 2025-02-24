Против Национального центра «Россия» и его гендира Виртуозовой ввели санкции ЕР

Posted 24 февраля, 15:17
Published 24 февраля, 15:17
Modified 24 февраля, 15:19
Updated 24 февраля, 15:19
Евросоюз считает, что Национальный центр якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», цитирует делова газета «Взгляд».
Кроме того, ЕС ввел санкции против Крыма и Севастополя, новых субъектов РФ. Теперь бизнесу Европы запрещено предоставлять финансовые и какие-либо другие услуги администрациям и компаниям перечисленным территориям.
Пополнили санкционный список и 74 морских судна. Их общее количество таким образом выросло почти вдвое — до 153.
В этот же пакет санкций попал и ростовский чемпион — Олимпийский призер по спортивной гимнастике Никита Нагорный.