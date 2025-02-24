Риелтор рассказала, как купить квартиру в Ростове и два года не платить за нее

Posted 24 февраля, 06:31
Published 24 февраля, 06:31
Modified 24 февраля, 06:33
Updated 24 февраля, 06:33
По словам риелтора, на рынке недвижимости Ростова в феврале цены практически не изменились. Исключение составили, пожалуй, лишь «инвесторские» квартиры в новостройках. Они расцениваются как вторичное жилье, поскольку продаются с готовым ремонтом. Стоимость на такие квартиры возросла из-за роста цен на строительные материалы.
Однако позволить себе ипотеку по нынешней ставке годовых, может далеко не каждый. Многие ростовчане отложили покупку жилья на дальнейшую перспективу, предпочитая жить в съемных квартирах. В частности и из-за этого повысился спрос на аренду.
«Аренда квартир выросла за полгода, в среднем, примерно на 10%. Но квартиры под аренду не застаиваются», — отмечает Елена Загоренко.
Для повышения продаж квартир в новостройках, застройщики Ростова разрабатывают интересные системы рассрочки.
«Например, сегодня одно из таких предложений заключается в покупке квартиры при первоначальном взносе 20%. То есть человек вносит эту сумму, а потом два года может не вносить плату или платить по 26 рублей в месяц», — уточняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, сколько придется платить ростовчанам при покупке квартиры в ипотеку.