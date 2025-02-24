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Posted 24 февраля, 06:31

Published 24 февраля, 06:31

Modified 24 февраля, 06:33

Updated 24 февраля, 06:33

Уголок в квартире

Риелтор рассказала, как купить квартиру в Ростове и два года не платить за нее

24 февраля 2025, 06:31
Фото: Unsplash. Уголок в квартире
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Эксклюзив
Риелтор Елена Загоренко сообщила RostovGazeta, что в феврале 2025 года цены на покупку первичного жилья в Ростове не изменились. Однако для повышения привлекательности квартир в новостройках, застройщики разрабатывают интересные системы рассрочки.

По словам риелтора, на рынке недвижимости Ростова в феврале цены практически не изменились. Исключение составили, пожалуй, лишь «инвесторские» квартиры в новостройках. Они расцениваются как вторичное жилье, поскольку продаются с готовым ремонтом. Стоимость на такие квартиры возросла из-за роста цен на строительные материалы.

Однако позволить себе ипотеку по нынешней ставке годовых, может далеко не каждый. Многие ростовчане отложили покупку жилья на дальнейшую перспективу, предпочитая жить в съемных квартирах. В частности и из-за этого повысился спрос на аренду.

«Аренда квартир выросла за полгода, в среднем, примерно на 10%. Но квартиры под аренду не застаиваются», — отмечает Елена Загоренко.
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Для повышения продаж квартир в новостройках, застройщики Ростова разрабатывают интересные системы рассрочки.

«Например, сегодня одно из таких предложений заключается в покупке квартиры при первоначальном взносе 20%. То есть человек вносит эту сумму, а потом два года может не вносить плату или платить по 26 рублей в месяц», — уточняет эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько придется платить ростовчанам при покупке квартиры в ипотеку.

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