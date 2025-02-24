Росавиация опровергла открытие ростовского аэропорта Платов

Ростовский Платов — один из десяти аэропортов, который в 2022 году оказался закрыт для гражданской авиации. Прошло ровно три года с момента прекращения полетов. Теперь, чтобы путешествовать по России или уехать за границу, ростовчанам приходится добираться на поездах или машинах в аэропорты в Сочи или в Минеральных Водах.