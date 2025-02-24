Росавиация опровергла открытие ростовского аэропорта Платов

Posted 24 февраля, 13:19
Published 24 февраля, 13:19
Modified 24 февраля, 14:49
Updated 24 февраля, 14:49
Накануне в СМИ появились сведения о якобы открытии аэропортов на юге России. Однако, как сообщает источник, данная информация не соответствует действительности.
«Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности», — сообщили представители ведомства.
Ростовский Платов — один из десяти аэропортов, который в 2022 году оказался закрыт для гражданской авиации. Прошло ровно три года с момента прекращения полетов. Теперь, чтобы путешествовать по России или уехать за границу, ростовчанам приходится добираться на поездах или машинах в аэропорты в Сочи или в Минеральных Водах.