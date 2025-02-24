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Posted 24 февраля, 13:19

Published 24 февраля, 13:19

Modified 24 февраля, 14:49

Updated 24 февраля, 14:49

Макет аэропорта «Платов»

Росавиация опровергла открытие ростовского аэропорта Платов

24 февраля 2025, 13:19
Фото: donland.ru. Макет аэропорта «Платов»
Представители Росавиации назвали ложными сведения об открытии аэропортов на юге России, в том числе и Платова. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные ведомства.

Накануне в СМИ появились сведения о якобы открытии аэропортов на юге России. Однако, как сообщает источник, данная информация не соответствует действительности.

«Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности», — сообщили представители ведомства.

Ростовский Платов — один из десяти аэропортов, который в 2022 году оказался закрыт для гражданской авиации. Прошло ровно три года с момента прекращения полетов. Теперь, чтобы путешествовать по России или уехать за границу, ростовчанам приходится добираться на поездах или машинах в аэропорты в Сочи или в Минеральных Водах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Росавиация#Аэропорт#Аэропорт Платов#Происшествия
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