«Слюсарю рассказывают сказки»: почему районы Ростова-на-Дону погрязли в мусоре

Эксперт подчеркивает, что регоператор в Ростове не подчиняется ни городским, ни районным властям. Получать требование к надлежащей работе или наказания, которого должен боятся исполнитель услуги, он может только от того, с кем есть соглашение. А соглашение, по словам эксперта, у него есть только с МинЖКХ.