«Слюсарю рассказывают сказки»: почему районы Ростова-на-Дону погрязли в мусоре

Posted 24 февраля, 14:07
Published 24 февраля, 14:07
Modified 24 февраля, 14:09
Updated 24 февраля, 14:09
О госзакупках по ликвидации свалочных очагов, о том, что происходит в этой сфере и что настораживает общественность — в материале RostovGazeta.
Напомним, что региональный оператор «Чистый город» прекратил свое существование из-за присоединения к ООО «ЭкоЦентр». На официальном сайте компании сообщалось, что эта мера призвана оптимизировать и улучшить качество коммунальной услуги.
По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, ООО «ЭкоЦентр» — это московская компания, зарегистрированная в 2010 году. По выручке и динамике она занимает шестое место в Москве и 10-е по России в отрасли сбора отходов. За 2023 год ее выручка составила шесть миллиардов рублей. А чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.
Член регионального штаба Народного фронта, правозащитник Сергей Левченко объясняет, что ситуация в донской столице не сильно изменилась. И хотя регоператор «Чистый город» ликвидирован, он никуда не делся — остался в Ростове с тем же учредителем.
«Законом это не запрещается. Но, можно сказать, что по сути, это так называемый „Чистый город-2“. Все то же самое», — высказывает мнение собеседник.
По информации «СПАРК-Маркетинг», в начале 2025 года МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района Ростова заключило с «ЭкоЦентром» контракт на сумму более 4,9 миллиона рублей. В рамках контракта подрядчик обязуется убирать свалочные очаги с Ворошиловского района на протяжении всего текущего года.
Проведение контракта «СПАРК-Маркетинг» отметил тремя индикаторами. Часть документов оказалась недоступна для поиска. Торг проходил без снижения цены. В конкурентной закупке оказался единственный участник.
В середине февраля был заключен еще один контракт, стоимостью более 48,7 миллиона рублей.
Активное сотрудничество «УЖКХ» Ворошиловского района с подрядчиком наблюдается с 2024 года. Уже тогда «ЭкоЦентр» вошел в тройку лидеров по освоению бюджетных средств района, заключив с Управлением три контракта на сумму 14, 9 миллиона рублей. А в целом на ликвидацию подрядчиком свалочных очагов, по данным RusProfile, уже направлено 69 миллионов рублей.
Пятимиллионный контракт на ликвидацию свалочных очагов в 2025 году заключило с «ЭкоЦентром» и МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района Ростова.
«СПАРК-Маркетинг» подчеркивает, что на эту торговую процедуру был не допущен участник с наименьшей ценой. Торг также проводился без снижения стоимости с единственным участником.
Еще один контракт по ликвидации свалок «УЖКХ» Железнодорожного района заключило с «ЭкоЦентром» в середине февраля 2025 года. Его стоимость — свыше 59,1 миллиона рублей.
Подобные контракты, на сумму пять миллионов рублей и свыше 47 миллионов рублей заключило с регоператором и МКУ «УЖКХ» Советского района Ростова. Проведение торговых процедур, по данным индикаторов СПАРК-Маркетинга» мало чем отличалось от предыдущих.
К слову, в прошлом году, контракт на ликвидацию свалочных очагов «ЭкоЦентра» с администрацией Советского района стоимостью 2,8 миллиона рублей был расторгнут. Причиной расторжения, как сообщает «СПАРК-Маркетинг», стало отсутствие у заказчика потребности в дальнейшем выполнении работ.
Однако сколько бы миллионов не направлялись на ликвидацию несанкционированных свалок, ростовчане по-прежнему жалуются на них. Ситуация возле контейнерных площадок не меняется. Чистоту наводит разве что снежок, который белым полотном засыпает весь этот бардак.
Экологи уже много лет твердят о том, что проще и дешевле установить системы мониторинга. Такая онлайн «слежка» пресечет появление свалок. Эксперты считают, что проще предотвратить, чем постоянно тратить бюджетные миллионы на борьбу с мусорными кучами.
Однако есть и другое мнение — проблема со свалками кроется намного глубже, чем это кажется на первый взгляд. Поэтому регоператор сменился, а ситуация остается прежней.
Сергей Левченко уверен, что Ростову надо «лечить причину», а не направлять бюджетные миллионы на борьбу с последствиями, теряя деньги.
«Я в очередной раз подчеркну, что нельзя называть свалкой то, что образуется вокруг мусорного контейнера — это неправильно. Свалки на контейнерных площадках — это безалаберное отношение собственников к земельному участку. Но и их обвинять сложно, поскольку у нас очень странная схема работы регоператора», — уверен собеседник.
Общественник объясняет, что контролирует деятельность регоператора областная структура — Министерство ЖКХ. Но при этом «по шапке» достается главам администраций районов Ростова.
«Одно время мне открыто жаловались заместители глав нескольких районов. Люди не могли понять — они что, мальчики для битья? Какое влияние они имеют на регоператора? Да, они просили его убирать мусор, а тот не реагировал», — говорит правозащитник.
Эксперт подчеркивает, что регоператор в Ростове не подчиняется ни городским, ни районным властям. Получать требование к надлежащей работе или наказания, которого должен боятся исполнитель услуги, он может только от того, с кем есть соглашение. А соглашение, по словам эксперта, у него есть только с МинЖКХ.
«У меня создается ощущение, будто кто-то в Ростовской области намерено запутал схему обращения с коммунальным отходами. Да так, чтобы в итоге никто не был виноват», — комментирует правозащитник.
Спикер приходит в негодование, напоминая, каково ростовчанам жить возле свалочных очагов.
«Я нередко проезжаю по улице Портовой и вижу там горы свалок! Рядом живут люди, они каждый день проходят мимо мусорных куч. И это в XXI веке?» — возмущается собеседник.
Эксперт уверен, что свалки на контейнерных площадках будут появляться снова и снова. На них тратят средства, их убирают. Зачищают экскаватором, выкапывая все до земли. Экскаватор уезжает, а люди на чистое место повторно несут мешки с мебелью, с остатками от ремонта. Казалось бы, виноваты ростовчане? Но, как говорится, не все так однозначно.
«А разве людям запрещено выбрасывать крупногабаритный мусор? Почему-то регоператор во всеуслышание, по всем высоким кабинетам и углам заявляет, что это не их обязанность вывозить мусор, который оставляют возле контейнерных площадок. А я опровергну. Регоператор обязан вывозить мусор не только с баков, но и с самой площадки. Это заложено в тарифе! Это крупногабаритные отходы (КГО), и это зона ответственности регоператора. Только для сбора КГО на площадках должны стоять большие контейнеры», — отмечает Сергей Левченко.
Спикер ссылается на классификатор отходов. В нем четко говорится, что относится к КГО, что — к строительным отходам.
«А регоператор пользуется подменой понятий», — уверен правозащитник.
Эксперт уточняет, что выбрасывая на контейнерную площадку оставшийся от ремонта в квартире мусор, ростовчане ничего не нарушают.
«Обои, мебель кусками, даже плитка из ванной — все это крупногабаритные отходы. И скажу больше — даже сухие спиленные ветки входят в КГО! Я видел решение судов по другим регионам — регоператор обязан вывозить ветки. Иначе куда их девать, например, жителям частных домов, если сжигать запрещено законом? Поэтому суды многих регионов встали на сторону людей, сказав, что это обязанность регоператора. Это у него есть специальные машины, которые дробят ветки в щепу», — объясняет Сергей Левченко.
Спикер добавляет, что уже сегодня видит, как врио губернатора Юрия Слюсаря вводят в заблуждение.
«Я вижу, какие сказки ему рассказывают. Что сделать ничего нельзя, что контейнерные площадки заваливает строительным мусором. А по сути — что нужно делать в квартире многоэтажного дома, чтобы получить строительные отходы? Стену ломать? Это уже давно никто не делает. Поэтому 80% из того, что жители выбрасывают после ремонта — это крупногабаритные отходы, которые вывозить должен регоператор, — объясняет общественник. — Редко когда возле контейнеров можно встретить обломки бетона, кирпичи или шины. Но для этого существует сортировка?!»
Однако в Ростовской области, по словам эксперта, все почему-то уверены в обратном.
«Но и тут все очень просто. Кого слушают в первую очередь? Конечно же, регоператора. Потому что все считают, что он — специалист. Но регоператор — это коммерческий проект. А идеальная задача бизнеса заключается в том, чтобы все платили, а делать ничего не приходилось. Поэтому слушать надо специалистов-отраслевиков, которые хорошо понимают, что такое КГО. И если этот вопрос изучить, сразу станет очевидно, кто и как „вешает лапшу на уши“. И что давным-давно на контейнерные площадки пора установить огромные контейнеры для сбора КГО и работать нормально, не тратя миллионы на борьбу со свалками на площадках», — рекомендует Сергей Левченко.
Общественник рассказывает, что собранный мусор отвозится на полигон ТБО в хуторе Веселый Мясниковского района.
«Его начали строить, но ничего особенного не построили. Это ожидаемо — не было определенных договоренностей, подтвержденных документами. Поэтому сегодня везут туда мусор и присыпают землей. Там уже образовалась такая гора, что ее скоро будет видно из Ростова», — отмечает Сергей Левченко.
Спикер признается, что ни одного обещанного современного сортировочно-перерабатывающего комплекса не видел в нашем регионе.
«Думаю, если бы он был, мы бы полсотни раз услышали об этом по телевизору и прочитали в СМИ. Все бы гордились тем, что такой объект появился в регионе», — поясняет эксперт.
А пока Ростовская область слишком дружески относится к регоператору, спикер уверен — никаких перемен с мусором не произойдет. Но не исключена и позитивная перспектива.
«Я вижу, что во всех регионах, куда пришли новые руководители, для сбора и вывоза мусора создаются государственные бюджетные управления — ГБУ. Потому что все уже понимают, что бороться с коммерческой структурой — с регоператором, бесполезно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в свалках строительных отходов погрязли рощи в Ростовской области.