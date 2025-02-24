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Posted 24 февраля, 06:05

Published 24 февраля, 06:05

Modified 24 февраля, 06:07

Updated 24 февраля, 06:07

Стало известно, когда прекратится метель в Ростовской области

Стало известно, когда стихнет метель в Ростовской области

24 февраля 2025, 06:05
Фото: 1MI. Стало известно, когда прекратится метель в Ростовской области

Морозы до -17 и метель обещают в ближайшие сутки в Ростовской области

С 23 февраля в Ростовской области идет снег. В ближайшие дни снегопад превратится в настоящую метель. Когда она прекратится, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По данным экспертов, снег будет идти до 26 февраля включительно. Температура воздуха при этом упадет до -17 градусов в среднем по региону, а в донской столице составит порядка -12 градусов. На дорогах возможна гололедица.

До -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области
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Северо-западный ветер будет дуть со скоростью около 10 метров в секунду, но в некоторых муниципалитетах достигнет 15 метров в секунду (более 50 километров в час).

Непогода прекратится не раньше 27 числа. Однако спустя сутки, 1 марта, снегопад может вернуться и накрыть регион с новой силой.

Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды в марте на Дону.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Снегопад#Температура воздуха#Гололедица#Северо-Кавказское УГМС#Метель
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