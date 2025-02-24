Стало известно, когда стихнет метель в Ростовской области

Posted 24 февраля, 06:05
Published 24 февраля, 06:05
Modified 24 февраля, 06:07
Updated 24 февраля, 06:07
По данным экспертов, снег будет идти до 26 февраля включительно. Температура воздуха при этом упадет до -17 градусов в среднем по региону, а в донской столице составит порядка -12 градусов. На дорогах возможна гололедица.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью около 10 метров в секунду, но в некоторых муниципалитетах достигнет 15 метров в секунду (более 50 километров в час).
Непогода прекратится не раньше 27 числа. Однако спустя сутки, 1 марта, снегопад может вернуться и накрыть регион с новой силой.
Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды в марте на Дону.