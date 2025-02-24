Центробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Posted 24 февраля, 18:38
Published 24 февраля, 18:38
Modified 24 февраля, 18:40
Updated 24 февраля, 18:40
Согласно данным экспертов, годовой прирост цен на продовольственную продукцию вырос с 12,48% в конце 2024 года до 13,36% в январе 2025 года. Наибольший скачок цен зафиксирован у напитков — чая, кофе и какао (с 4,19% до 6,87%). Далее идет алкоголь — с 8,73% до 11,29%.
Также значительно подскочили цены на сахар (с 6,16% до 7,94%). Замыкают пятерку самых подорожавших продуктов «молочка» (с 15,82% до 17,47%) и сыр (с 15,22% до 16,93%).
Снижение цен зафиксировали только на одну категорию продуктов — плодоовощи (с 28,95% до 24,12%).