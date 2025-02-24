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Posted 24 февраля, 18:38

Published 24 февраля, 18:38

Modified 24 февраля, 18:40

Updated 24 февраля, 18:40

Центробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Центробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области

24 февраля 2025, 18:38
Фото: 1MI.
В Ростовской области в январе 2025 года общая инфляция составила 9,97%, когда в декабре 2024-го она достигала 9,46%. Больше всего увеличились цены на продукты. О том, какие из них подорожали больше всех, сообщили в ЦБ.

Согласно данным экспертов, годовой прирост цен на продовольственную продукцию вырос с 12,48% в конце 2024 года до 13,36% в январе 2025 года. Наибольший скачок цен зафиксирован у напитков — чая, кофе и какао (с 4,19% до 6,87%). Далее идет алкоголь — с 8,73% до 11,29%.

Также значительно подскочили цены на сахар (с 6,16% до 7,94%). Замыкают пятерку самых подорожавших продуктов «молочка» (с 15,82% до 17,47%) и сыр (с 15,22% до 16,93%).

Снижение цен зафиксировали только на одну категорию продуктов — плодоовощи (с 28,95% до 24,12%).

Цетробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин
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Ранее Центральный банк объяснил, почему в регионе дорогой бензин.

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