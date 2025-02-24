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Posted 24 февраля, 12:27

Published 24 февраля, 12:27

Modified 24 февраля, 14:50

Updated 24 февраля, 14:50

Водитель в авттомобиле

Цетробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

24 февраля 2025, 12:27
Фото: Unsplash. Водитель в авттомобиле
Годовая инфляция в Ростовской области в январе 2025 года увеличилась до 9,97% после 9,46% в декабре 2024-го, превысив показатели по ЮФО и стране в целом. Следствием стало повышение стоимости некоторых товаров, в том числе и бензина. Центральный банк России объяснил причины скачка цен на горючее.

По данным экспертов, годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе повысился до 5,46% после 5,32% в декабре 2024 года. Дороже для жителей региона стал и бензин.

Причиной этому, как сообщают эксперты, является снижение предложения горючего, которое, в свою очередь, произошло из-за сокращения его производства в России.

Также эксперты объясняют скачок цен повышением затрат со стороны нефтепереработчиков, в том числе и на логистику.

Побит рекорд: Росстат сообщил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области
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Ранее Ростовстат назвал средние цены на различные марки автомобильного бензина.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Инфляция#Статистика#Бензин#Центробанк
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