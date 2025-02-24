Цетробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

Годовая инфляция в Ростовской области в январе 2025 года увеличилась до 9,97% после 9,46% в декабре 2024-го, превысив показатели по ЮФО и стране в целом. Следствием стало повышение стоимости некоторых товаров, в том числе и бензина. Центральный банк России объяснил причины скачка цен на горючее.

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