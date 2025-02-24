Цетробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

Posted 24 февраля, 12:27
Published 24 февраля, 12:27
Modified 24 февраля, 14:50
Updated 24 февраля, 14:50
По данным экспертов, годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе повысился до 5,46% после 5,32% в декабре 2024 года. Дороже для жителей региона стал и бензин.
Причиной этому, как сообщают эксперты, является снижение предложения горючего, которое, в свою очередь, произошло из-за сокращения его производства в России.
Также эксперты объясняют скачок цен повышением затрат со стороны нефтепереработчиков, в том числе и на логистику.