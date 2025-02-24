Урбанист объяснил, какой проект трамвая больше подходит Ростову-на-Дону

Posted 24 февраля, 07:41
Published 24 февраля, 07:41
Modified 24 февраля, 07:43
Updated 24 февраля, 07:43
Как объясняет ростовский урбанист Даниил Светличный, проект строительства и реконструкции трамвайной сети в Ростове был подготовлен на основе просчитанных пассажиропотоков и направлений движения в городе.
«Рассматривали по несколько линий в каждом направлении. Например, на Левенцовку были варианты тянуть трамвай через проспект Стачки или территорию Ленгородка, или вдоль речки Темерник. На Северный также рассматривались варианты помимо улицы Нагибина, в том числе через проспект Буденновский», — поясняет эксперт.
Урбанист замечает, что в результате были выбраны наиболее перспективные и необходимые пассажирам направления.
«Текущий проект концессии абсолютно хороший, не требует особо никаких доработок, изменений в плане трассировки линий. Единственные несогласия, которые возникали в процессе реализации это то, как именно будет построена трамвайная сеть. Будет она идти по центру проспектов, либо сбоку, либо будут эстакады на Стачки, которые постоянно продвигал департамент автодорог, которые там однозначно не нужны», — замечает Даниил Светличный.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону сорвали сроки строительства трамвайных путей на Левенцовке.