Урбанист объяснил, какой проект трамвая больше подходит Ростову-на-Дону

«Текущий проект концессии абсолютно хороший, не требует особо никаких доработок, изменений в плане трассировки линий. Единственные несогласия, которые возникали в процессе реализации это то, как именно будет построена трамвайная сеть. Будет она идти по центру проспектов, либо сбоку, либо будут эстакады на Стачки, которые постоянно продвигал департамент автодорог, которые там однозначно не нужны», — замечает Даниил Светличный.