В китайских машинах в Ростове на морозе полопались стекла

По информации Life со ссылкой на telegram-канал Don Mash, ростовчанин утром прогрел автомобиль и едва нажал на педаль газа, как сзади разлетелось окно. В салон тут же посыпались осколки. Мужчина взял документы по гарантии и страховке и отправился к дилеру. Там оказалось, что с подобными проблемами якобы сталкивались и другие владельцы Geely.