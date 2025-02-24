В китайских машинах в Ростове на морозе полопались стекла

Posted 24 февраля, 07:52
Published 24 февраля, 07:52
Modified 24 февраля, 07:54
Updated 24 февраля, 07:54
По информации Life со ссылкой на telegram-канал Don Mash, ростовчанин утром прогрел автомобиль и едва нажал на педаль газа, как сзади разлетелось окно. В салон тут же посыпались осколки. Мужчина взял документы по гарантии и страховке и отправился к дилеру. Там оказалось, что с подобными проблемами якобы сталкивались и другие владельцы Geely.
В автосервисах заявили, что стекла обычно лопаются из-за внешних факторов и намекнули на то, что окна просто разбили, например, камнем. Ростовчанину предложили обратиться к страховщику. При этом никакого результата диагностики в письменном виде ему не предоставили.
Теперь мужчина не может ездить на авто и вынужден платить за отапливаемое машиноместо и химчистку. Заменить окно удастся примерно через месяц.
Примечательно, что по итогам 2024 года Geely стала одним из самых популярных брендов в России.
Ранее RostovGazeta сообщала, что доля китайских машин на российском рынке почти достигла 70%.