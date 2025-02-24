rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 07:52

Published 24 февраля, 07:52

Modified 24 февраля, 07:54

Updated 24 февраля, 07:54

Не выдержали морозов: в Ростове у Geely лопнули стекла

В китайских машинах в Ростове на морозе полопались стекла

24 февраля 2025, 07:52
Фото: t.me/mash. Не выдержали морозов: в Ростове у Geely лопнули стекла
В Ростове лопнули стекла у новой китайской машины Geely. Как сообщают федеральные СМИ, по гарантии их менять отказали: дилер решил, что окна могли просто разбить.

По информации Life со ссылкой на telegram-канал Don Mash, ростовчанин утром прогрел автомобиль и едва нажал на педаль газа, как сзади разлетелось окно. В салон тут же посыпались осколки. Мужчина взял документы по гарантии и страховке и отправился к дилеру. Там оказалось, что с подобными проблемами якобы сталкивались и другие владельцы Geely.

Просили на корпоративы: начальники таможни пойдут под суд в Ростове за вымогательства
Узнать подробнее
Видео: t.me/mash. Не выдержали морозов: в Ростове у Geely лопнули стекла

В автосервисах заявили, что стекла обычно лопаются из-за внешних факторов и намекнули на то, что окна просто разбили, например, камнем. Ростовчанину предложили обратиться к страховщику. При этом никакого результата диагностики в письменном виде ему не предоставили.

Теперь мужчина не может ездить на авто и вынужден платить за отапливаемое машиноместо и химчистку. Заменить окно удастся примерно через месяц.

Примечательно, что по итогам 2024 года Geely стала одним из самых популярных брендов в России.

Ранее RostovGazeta сообщала, что доля китайских машин на российском рынке почти достигла 70%.

Читайте также:
Строители затопили многострадальный Дом актера в Ростове. Кто возместит ущерб?Стало известно, что горит на Западном в РостовеКольцо в районе ЦГБ в Ростове наглухо встало из-за ДТП
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Автомобили#Ростов#Стекла#Страховка#Происшествия#2024#Гарантия#Geely
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика