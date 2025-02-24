В Таганроге экстренно эвакуировали школу. Что там происходит?

Posted 24 февраля, 09:24
Published 24 февраля, 09:24
Modified 24 февраля, 09:26
Updated 24 февраля, 09:26
Очевидно, речь идет о спасателях и бригаде скорой помощи. Когда правоохранители проверили все помещения и убедились, что опасности никакой нет, школьников и учителей пустили обратно.
Сообщение с угрозой оказалось ложным. Не исключено, что кто-то просто решил таким образом пошутить.
В прошлом месяце в Таганроге тоже эвакуировали одно из учебных заведений при схожих обстоятельств. После сообщения об опасности из здания вывели всех студентов и преподавателей политехнического колледжа.