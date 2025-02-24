rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 09:24

Published 24 февраля, 09:24

Modified 24 февраля, 09:26

Updated 24 февраля, 09:26

Эвакуация в школе

В Таганроге экстренно эвакуировали школу. Что там происходит?

24 февраля 2025, 09:24
Фото: 86.mchs.gov.ru. Эвакуация в школе

В Таганроге экстренно эвакуировали школу

Из-за сообщения об опасности учащихся и педагогов одной из школ в Таганроге вывели на улицу. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции прибыли вместе с экстренными службами.

Очевидно, речь идет о спасателях и бригаде скорой помощи. Когда правоохранители проверили все помещения и убедились, что опасности никакой нет, школьников и учителей пустили обратно.

Прокуратура начала проверку после кражи авто у курского волонтера в Ростове
Узнать подробнее

Сообщение с угрозой оказалось ложным. Не исключено, что кто-то просто решил таким образом пошутить.

В прошлом месяце в Таганроге тоже эвакуировали одно из учебных заведений при схожих обстоятельств. После сообщения об опасности из здания вывели всех студентов и преподавателей политехнического колледжа.

Читайте также:
В Таганроге экстренно эвакуировали политехнический колледж. Что там произошло?Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в РостовеНеизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ «Горизонт» в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Таганрог#Полиция#Скорая помощь#Угрозы#Учебное заведение#Спецслужбы#Ложная угроза#ГУ МВД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика