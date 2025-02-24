В Таганроге экстренно эвакуировали школу. Что там происходит?

В Таганроге экстренно эвакуировали школу

Из-за сообщения об опасности учащихся и педагогов одной из школ в Таганроге вывели на улицу. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции прибыли вместе с экстренными службами.