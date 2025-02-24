В Центробанке рассказали, почему подорожало мясо в Ростовской области

Posted 24 февраля, 17:03
Published 24 февраля, 17:03
Modified 24 февраля, 17:05
Updated 24 февраля, 17:05
Речь идет не только о самом мясе, но и о продуктах, которые из него делают. Это и сосиски с сардельками, и пельмени, и манты, и равиоли, и мясокопчености. Все это подскочило в цене в начале года.
По информации Центробанка, донские птицефабрики и мясокомбинаты закладывали в стоимость возросшие издержки. Иными словами мясо дорожало из-за повышенной стоимости кормов, оплаты логистических услуг и энергоресурсов.
Кроме того, из-за дефицита рабочих приходилось увеличивать спрос на вакансии за счет повышения зарплат. Вдобавок ко всему в регионе снизилось производство свинины, а следовательно и свиной продукции на прилавках стало меньше.
Ранее RostovGazeta сообщала, где можно купить самое дешевое мясо в Ростовской области.