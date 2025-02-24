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Posted 24 февраля, 17:03

Published 24 февраля, 17:03

Modified 24 февраля, 17:05

Updated 24 февраля, 17:05

Мясо на кухне

В Центробанке рассказали, почему подорожало мясо в Ростовской области

24 февраля 2025, 17:03
Фото: Unsplash. Мясо на кухне
В Ростовской области инфляции на продукты превысила 13% по итогам начала 2025 года. В том числе подорожало и мясо. В Центральном Банке России объяснили рост цен.

Речь идет не только о самом мясе, но и о продуктах, которые из него делают. Это и сосиски с сардельками, и пельмени, и манты, и равиоли, и мясокопчености. Все это подскочило в цене в начале года.

По информации Центробанка, донские птицефабрики и мясокомбинаты закладывали в стоимость возросшие издержки. Иными словами мясо дорожало из-за повышенной стоимости кормов, оплаты логистических услуг и энергоресурсов.

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего
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Кроме того, из-за дефицита рабочих приходилось увеличивать спрос на вакансии за счет повышения зарплат. Вдобавок ко всему в регионе снизилось производство свинины, а следовательно и свиной продукции на прилавках стало меньше.

Ранее RostovGazeta сообщала, где можно купить самое дешевое мясо в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Логистика#Инфляция#Мясо#Продукты питания#Центробанк#Свинина#Корма
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