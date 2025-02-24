Визажист назвала самые опасные бьюти-средства, которые можно купить в Ростове

Анастасия Могилева добавляет, что среди подделок самыми «безобидными» можно считать духи. При правильном использовании, вреда здоровью они не нанесут. А вот впечатления от аромата может испортить его непохожесть на оригинал и низкая стойкость из-за некачественных и дешевых компонентов в составе.