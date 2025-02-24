Визажист назвала самые опасные бьюти-средства, которые можно купить в Ростове

Posted 24 февраля, 14:42
Published 24 февраля, 14:42
Modified 24 февраля, 14:44
Updated 24 февраля, 14:44
В лонгриде мы собрали истории нескольких ростовчанок, которые пострадали от приобретения поддельной косметики. Среди них есть девушка, которая столкнулась с появлением аллергической реакции на тушь для ресниц. Она оказалась подделкой на ушедший с российского рынка бренд косметики.
Ростовский визажист Анастасия Могилева подтверждает, что среди некачественной и поддельной косметики самая опасная — средства для глаз.
Они, поясняет Анастасия Могилева, непрерывно контактируют со слизистой, которая подвержена инфекционным заболеваниям, аллергическим реакциям и воспалениям.
«Хуже всего — косметика с блестками. В дешевой косметике могут использоваться некачественные закрепляющие компоненты и неправильные блестки — слишком крупные, острые и жесткие. Они могут ранить глаз и даже вызвать нарушения зрения», — предостерегает визажист.
Анастасия Могилева добавляет, что среди подделок самыми «безобидными» можно считать духи. При правильном использовании, вреда здоровью они не нанесут. А вот впечатления от аромата может испортить его непохожесть на оригинал и низкая стойкость из-за некачественных и дешевых компонентов в составе.
Ранее RostovGazeta писала о том, как будут штрафовать за подделку документов мигрантов в Ростове.