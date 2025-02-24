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Posted 24 февраля, 09:21

Published 24 февраля, 09:21

Modified 24 февраля, 09:21

Updated 24 февраля, 09:21

ВТБ: мошенники «ловят» жертв на форумах в интернете

ВТБ: мошенники «ловят» жертв на форумах в интернете

24 февраля 2025, 09:21
Фото: Изображение Midjourney.
Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему россиян в интернете. Подозревая, что их пытаются обмануть по телефону с помощью социнженерии, пользователи начинают искать советы для защиты на форумах в интернете, но вместе этого находят ресурсы, где активно «работают» мошенники.

Общение в таких чатах оборачивается финансовыми потерями.

Схема выглядит следующим образом: пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает беспокоиться и искать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак. Люди находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными способами обмана. За ними могут скрываться злоумышленники. Проявляя «заботу» и желание помочь, они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным.

«Мы ищем информацию в интернете обо всем — от фильмов до рецептов на ужин. К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом „советчиками“ там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства. Поэтому важно „включать голову“, когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

По его словам, в современном мире надо быть особенно внимательными в любой ситуации, на любом ресурсе и критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Внимательно вчитывайтесь в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавайте коды, полученные в них. Злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к вашим онлайн-сервисам и вывода средств, включая кредитные средства.

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