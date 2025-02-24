ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками

Для справки: премия «Проект года Global CIO» проводится с 2018 года и помогает консолидировать знания о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в России. Победители определяются с помощью специальной методологии, включающей в себя как онлайн-голосование членов профессионального сообщества, так и комплексную оценку масштаба, важности реализации проекта и его пользы для ИТ-отрасли в целом.