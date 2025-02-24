Вы таких не ели! Рецепты блинов от шефа-повара из Ростова на каждый день Масленицы

Posted 24 февраля, 15:46
Published 24 февраля, 15:46
Modified 25 февраля, 06:48
Updated 25 февраля, 06:48
В 2025 году Масленичная неделя начинается с 24 февраля и заканчивается 2 марта — как раз, когда весна ступит на порог.
Каждый день праздничной недели имеет особое название и традиции проведения. В понедельник, день встречи Масленицы, принято начинать готовиться к застольям и печь первые порции блинов. Вторник называется заигрышем: день развлечений, прогулок и даже сватовства. Если давно хотите намекнуть второй половинке на свои намерения — смело берите домашние блины и идите в гости знакомиться с семьей.
В среду-лакомку за столом собираются все близкие и родные, а хозяева предлагают им блины с разными начинками.
Именно в разгуляй-четверг раньше на Руси жгли и прыгали через костры, устраивали уличные бои и веселились как могли. Ведь все работы по дому в этот день откладывали.
На тещины вечерки, по традиции, блины готовит жена. А муж тем временем принимает почетного гостя: тещу, которая делится с молодыми премудростями семейной жизни.
В субботу на золовкины посиделки в дом зовут родственников мужа.
Самый широкий день Масленичной недели — прощеное воскресенье. Чучело Масленицы сжигают, а ветер развеивает по округе ее пепел — к плодородному году. Стол накрывают особенно щедро.
Мы узнали у ростовского шеф-повара Леонида Макарова семь необычных способов приготовления блинов, чтобы каждый день масленичные угощения соответствовали древним славянским традициям.
Первыми блинами в понедельник было принято делиться с окружающими, поэтому блины должны быть вкусными, масляными и сытными.
«Приготовить блины, которые будут вкусными и без начинки — целое искусство. Тут главное подготовиться, взять качественные продукты и хорошенько прогреть сковороду», — предупреждает Леонид.
Для таких простых блинов понадобится:
Сливочное масло нужно растопить в сотейнике и довести до кипения. Шеф-повар рекомендует не использовать его сразу, а сначала процедить через сито, чтобы избавиться от пены. Кипячение придаст маслу особый янтарный оттенок и глубокий сливочный вкус.
Сухие ингредиенты нужно смешать в миске, добавить туда яйца и половину молока. Смесь нужно перемешать до однородности и добавить половину растопленного масла. Перемешать еще раз, влить остатки молока и масла. При поэтапном замешивании теста комочки в нем не образуются.
«Тесто получится жидким и жирным, дополнительно смазывать сковороду маслом не нужно. Блины сами будут легко растекаться и переворачиваться лопаткой», — говорит Леонид Макаров.
Блины по этому рецепту получаются сладкими, с выраженным сливочным вкусом. Есть их можно прямо так, без начинки.
Ко вторнику шеф-повар предлагает приготовить блинный рулет с любимыми фруктами или ягодами. Такое угощение получится красивым и сытным.
Ростовский диетолог Анастасия Кривошей советует готовить десерты в Масленицу с использованием низкокалорийных блинов без масла и сахара. Нужного уровня сладости поможет добиться начинка.
Эксперт по питанию рекомендует подготовить для таких блинов:
Тесто замешивается в таком порядке: сначала в одной миске смешиваются сухие ингредиенты, затем к ним добавляют молоко и яйца, вымешивают до однородной консистенции.
«Для того, чтобы полностью отказаться от использования масла в этом рецепте, нужна хорошая антипригарная блинная сковорода. Если сейчас у вас такой нет- возьмите кисточку и тонким слоем нанесите на поверхность несколько капель растительного масла», — советует диетолог.
Чтобы сделать блинный рулет, нужно выложить на ровную поверхность 6-8 блинов в два ряда, так, чтобы каждый блин накладывался на другой и вместе они образовывали подобие сплошного полотна с волнистыми краями.
Для начинки Леонид Макаров рекомендует взять:
Творог смешивают с ванилином и выкладывают ровным слоем на блинное полотно, отступая от краев 3-4 сантиметра. Следующий шаг — полить творог джемом или вареньем и выложить сверху нарезанные тонкими слайсами фрукты.
«Чтобы рулет был красивым и высоким, его края по узким сторонам нужно подвернуть и хорошо прилепить к творогу. После этого рулет можно сворачивать как обычно. Перед подачей его лучше охладить», — говорит шеф-повар.
Леонид Макаров рекомендует украсить рулет снегом из сахарной пудры и цельными ягодами.
В среду-лакомку гостей можно привечать разносолами и блинам с разными начинками.
В качестве основного блюда, по мнению шеф-повара, подойдут блины с мясом.
Для них нужно обжарить на сковороде одну мелконарезанную луковицу с добавлением растительного масла. Когда лук приобретет золотистый цвет, к нему нужно добавить 700 граммов свино-говяжьего фарша.
«Во время приготовления постоянно помешивайте и разбивайте комки фарша лопаткой. Для блинов он должен получится мелким и рассыпчатым. Солим и перчим по вкусу», — добавляет повар.
Когда фарш остынет его нужно выложить на блины, приготовленные по любимому рецепту.
«Чтобы начинка не просыпалась, фарш выкладываем на середину и тонким слоем распределяем, не доходя до краев по 2-3 сантиметра. Затем с двух противоположных краев свободные участки подгибаем внутрь и сворачиваем трубочку», — поясняет Леонид.
Мясные блины подают с холодной густой сметаной.
На десерт повар советует приготовить необычные шоколадные блины.
Для них понадобится:
Сухие и текучие ингредиенты сначала соединяются в разных мисках и тщательно перемешиваются, а потом объединяются и вымешиваются до однородности.
Блины можно подавать без начинки, а можно начинить их сладким творогом, полить сгущенным молоком или шоколадным соусом.
Активные развлечения масленичной недели требуют особых сытных блинов.
Леонид Макаров советует приготовить блины на русский манер с картофелем и грибами.
Для них понадобится:
«Секрет здесь в текстуре. Картофель и лук нужно натереть на терке или нарезать мелкой соломкой или кубиком и обжарить на сливочном масле, под крышкой, постоянно помешивая, до мягкости. Грибы тоже мелко нарезаем и выкладываем их обжариваться к картофелю на этапе его полуготовности. Так грибы не выпустят много сока, и вся начинка обменяется ароматами. В это же время нужно все посолить и поперчить», — поясняет шеф.
Такую начинку можно завернуть в любые несладкие блины и подавать на стол с холодной сметаной.
На тещины вечорки и золовкины посиделки Леонид Макаров предлагает удивить гостей необычной розой из блинов с начинкой из творожного сыра и клубники.
«Роза может быть любого цвета, блинное тесто для этого нужно подкрасить пищевыми красителями или соком свеклы, моркови. Блинов понадобится не менее 20 штук», — замечает эксперт.
Для начинки нужно подготовить:
Клубнику необходимо присыпать сахаром и разогреть на огне, постоянно помешивая, пока ягоды не превратятся в кашицу. Ее необходимо снять с плиты, пробить блендером и, вернув ягоды на медленный огонь, ввести крахмал и варить до загустения.
Пока смесь остывает, творожный сыр, сливки и сахарную пудру смешать блендером, ввести клубничное пюре комнатной температуры.
«Когда все перемешано — формируем лепестки. Для этого блин тонким слоем намазываем кремом, складываем пополам и сворачиваем в трубочку. Ставим на тарелку плоским основанием в низ, а краями блина — вверх. Каждый следующий лепесток оборачиваем вокруг предыдущего», — поясняет шеф-повар.
Проводы Масленицы празднуют с размахом. Блины по этому случаю тоже стоит приготовить необычным способом. Они могут послужить отличной альтернативой коржам торта.
«Мне очень нравится идея блинного медовика. Его можно сделать высоким из 30-40 блинов, а можно и пониже — на 15-20 блинов. Блины абсолютно любые, какие вам нравятся. Я бы выбрал блины из рецепта на понедельник сладкие», — говорит Леонид Макаров.
Если в классическом медовике главный ингредиент — мед — содержится в коржах, то в его блинной версии он составляет основу крема.
Нужно подготовить:
Все составляющие крема взбиваем миксером до однородной пышной массы, а затем промазываем им блинные коржи, поочередно выкладывая их друг на друга.
«Лучше всего такой торт готовить в субботу вечером, чтобы ночью торт стабилизировался в холодильнике», — советует шеф-повар.
Ранее RostovGazeta писала о том, где сэкономить на яйцах жителям Ростовской области.