Вы таких не ели! Рецепты блинов от шефа-повара из Ростова на каждый день Масленицы

Каждый день праздничной недели имеет особое название и традиции проведения. В понедельник, день встречи Масленицы, принято начинать готовиться к застольям и печь первые порции блинов. Вторник называется заигрышем: день развлечений, прогулок и даже сватовства. Если давно хотите намекнуть второй половинке на свои намерения — смело берите домашние блины и идите в гости знакомиться с семьей.