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Posted 24 февраля, 15:46

Published 24 февраля, 15:46

Modified 25 февраля, 06:48

Updated 25 февраля, 06:48

Рецепты блинов

Вы таких не ели! Рецепты блинов от шефа-повара из Ростова на каждый день Масленицы

24 февраля 2025, 15:46
Фото: rostovgazeta.ru. Рецепты блинов
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Эксклюзив
В какой день Масленицы напечь блинов с начинкой, а когда сделать блинный торт, чтобы провести встречу весны разнообразно, корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский шеф-повар одного из несетевых ресторанов Ростова Леонид Макаров.

В 2025 году Масленичная неделя начинается с 24 февраля и заканчивается 2 марта — как раз, когда весна ступит на порог.

Каждый день праздничной недели имеет особое название и традиции проведения. В понедельник, день встречи Масленицы, принято начинать готовиться к застольям и печь первые порции блинов. Вторник называется заигрышем: день развлечений, прогулок и даже сватовства. Если давно хотите намекнуть второй половинке на свои намерения — смело берите домашние блины и идите в гости знакомиться с семьей.

В среду-лакомку за столом собираются все близкие и родные, а хозяева предлагают им блины с разными начинками.

Именно в разгуляй-четверг раньше на Руси жгли и прыгали через костры, устраивали уличные бои и веселились как могли. Ведь все работы по дому в этот день откладывали.

На Масленицу веселились как могли
На Масленицу веселились как могли. Фото: donland.ru

На тещины вечерки, по традиции, блины готовит жена. А муж тем временем принимает почетного гостя: тещу, которая делится с молодыми премудростями семейной жизни.

В субботу на золовкины посиделки в дом зовут родственников мужа.

Самый широкий день Масленичной недели — прощеное воскресенье. Чучело Масленицы сжигают, а ветер развеивает по округе ее пепел — к плодородному году. Стол накрывают особенно щедро.

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Мы узнали у ростовского шеф-повара Леонида Макарова семь необычных способов приготовления блинов, чтобы каждый день масленичные угощения соответствовали древним славянским традициям.

Встреча

Первыми блинами в понедельник было принято делиться с окружающими, поэтому блины должны быть вкусными, масляными и сытными.

«Приготовить блины, которые будут вкусными и без начинки — целое искусство. Тут главное подготовиться, взять качественные продукты и хорошенько прогреть сковороду», — предупреждает Леонид.

Для таких простых блинов понадобится:

  • Мука — 250 граммов;
  • 3 куриных яйца и 2 желтка;
  • Сахар — 100 граммов;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Молоко — 500 миллилитров;
  • Сливочное масло — 120 граммов.

Сливочное масло нужно растопить в сотейнике и довести до кипения. Шеф-повар рекомендует не использовать его сразу, а сначала процедить через сито, чтобы избавиться от пены. Кипячение придаст маслу особый янтарный оттенок и глубокий сливочный вкус.

Куски сливочного масла
Куски сливочного масла. Фото: Pxhere

Сухие ингредиенты нужно смешать в миске, добавить туда яйца и половину молока. Смесь нужно перемешать до однородности и добавить половину растопленного масла. Перемешать еще раз, влить остатки молока и масла. При поэтапном замешивании теста комочки в нем не образуются.

«Тесто получится жидким и жирным, дополнительно смазывать сковороду маслом не нужно. Блины сами будут легко растекаться и переворачиваться лопаткой», — говорит Леонид Макаров.

Блины по этому рецепту получаются сладкими, с выраженным сливочным вкусом. Есть их можно прямо так, без начинки.

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Заигрыш

Ко вторнику шеф-повар предлагает приготовить блинный рулет с любимыми фруктами или ягодами. Такое угощение получится красивым и сытным.

Ростовский диетолог Анастасия Кривошей советует готовить десерты в Масленицу с использованием низкокалорийных блинов без масла и сахара. Нужного уровня сладости поможет добиться начинка.

Эксперт по питанию рекомендует подготовить для таких блинов:

  • Молоко — 250 миллилитров;
  • Одно куриное яйцо;
  • Мука — 100 граммов;
  • Соль — 0,5 чайной ложки.

Тесто замешивается в таком порядке: сначала в одной миске смешиваются сухие ингредиенты, затем к ним добавляют молоко и яйца, вымешивают до однородной консистенции.

Девушка смешивает ингредиенты
Девушка смешивает ингредиенты. Фото: bearfotos/freepik
«Для того, чтобы полностью отказаться от использования масла в этом рецепте, нужна хорошая антипригарная блинная сковорода. Если сейчас у вас такой нет- возьмите кисточку и тонким слоем нанесите на поверхность несколько капель растительного масла», — советует диетолог.

Чтобы сделать блинный рулет, нужно выложить на ровную поверхность 6-8 блинов в два ряда, так, чтобы каждый блин накладывался на другой и вместе они образовывали подобие сплошного полотна с волнистыми краями.

Для начинки Леонид Макаров рекомендует взять:

  • Творог — 200 граммов;
  • Любой джем или варенье — 80 граммов;
  • Ванилин;
  • Любые ягоды или фрукты.

Творог смешивают с ванилином и выкладывают ровным слоем на блинное полотно, отступая от краев 3-4 сантиметра. Следующий шаг — полить творог джемом или вареньем и выложить сверху нарезанные тонкими слайсами фрукты.

«Чтобы рулет был красивым и высоким, его края по узким сторонам нужно подвернуть и хорошо прилепить к творогу. После этого рулет можно сворачивать как обычно. Перед подачей его лучше охладить», — говорит шеф-повар.
Баночка с вареньем
Баночка с вареньем. Фото: Pxhere

Леонид Макаров рекомендует украсить рулет снегом из сахарной пудры и цельными ягодами.

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Лакомка

В среду-лакомку гостей можно привечать разносолами и блинам с разными начинками.

В качестве основного блюда, по мнению шеф-повара, подойдут блины с мясом.

Для них нужно обжарить на сковороде одну мелконарезанную луковицу с добавлением растительного масла. Когда лук приобретет золотистый цвет, к нему нужно добавить 700 граммов свино-говяжьего фарша.

Приготовление фарша
Приготовление фарша. Фото: Pxhere

«Во время приготовления постоянно помешивайте и разбивайте комки фарша лопаткой. Для блинов он должен получится мелким и рассыпчатым. Солим и перчим по вкусу», — добавляет повар.

Когда фарш остынет его нужно выложить на блины, приготовленные по любимому рецепту.

«Чтобы начинка не просыпалась, фарш выкладываем на середину и тонким слоем распределяем, не доходя до краев по 2-3 сантиметра. Затем с двух противоположных краев свободные участки подгибаем внутрь и сворачиваем трубочку», — поясняет Леонид.

Мясные блины подают с холодной густой сметаной.

На десерт повар советует приготовить необычные шоколадные блины.

Для них понадобится:

  • Молоко — 400 миллилитров;
  • Мука — 150 граммов;
  • Два куриных яйца;
  • Сахар — 60 граммов;
  • Какао — 30 граммов;
  • Соль — 0,5 чайной ложки;
  • Масло подсолнечное — 1,5 столовые ложки.

Сухие и текучие ингредиенты сначала соединяются в разных мисках и тщательно перемешиваются, а потом объединяются и вымешиваются до однородности.

Блины можно подавать без начинки, а можно начинить их сладким творогом, полить сгущенным молоком или шоколадным соусом.

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Разгуляй

Активные развлечения масленичной недели требуют особых сытных блинов.

Леонид Макаров советует приготовить блины на русский манер с картофелем и грибами.

Активные развлечения масленичной недели требуют особых сытных блинов
Активные развлечения масленичной недели требуют особых сытных блинов. Фото: donland.ru

Для них понадобится:

  • Две средних картофелины;
  • Одна маленькая луковица;
  • Сливочное масло — 20 граммов;
  • Шампиньоны — 300 граммов;
  • Соль — по вкусу;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Сметана — 40 грамм, для подачи.
«Секрет здесь в текстуре. Картофель и лук нужно натереть на терке или нарезать мелкой соломкой или кубиком и обжарить на сливочном масле, под крышкой, постоянно помешивая, до мягкости. Грибы тоже мелко нарезаем и выкладываем их обжариваться к картофелю на этапе его полуготовности. Так грибы не выпустят много сока, и вся начинка обменяется ароматами. В это же время нужно все посолить и поперчить», — поясняет шеф.

Такую начинку можно завернуть в любые несладкие блины и подавать на стол с холодной сметаной.

Роза для тещи и золовки

На тещины вечорки и золовкины посиделки Леонид Макаров предлагает удивить гостей необычной розой из блинов с начинкой из творожного сыра и клубники.

«Роза может быть любого цвета, блинное тесто для этого нужно подкрасить пищевыми красителями или соком свеклы, моркови. Блинов понадобится не менее 20 штук», — замечает эксперт.

Для начинки нужно подготовить:

  • Творожный сыр — 400 граммов;
  • Сливки 33% — 100 миллилитров;
  • Сахарная пудра — 120 граммов;
  • Сахар — 30 грамм;
  • Клубника — 400 граммов;
  • Крахмал — 3 чайные ложки.

Клубнику необходимо присыпать сахаром и разогреть на огне, постоянно помешивая, пока ягоды не превратятся в кашицу. Ее необходимо снять с плиты, пробить блендером и, вернув ягоды на медленный огонь, ввести крахмал и варить до загустения.

Глубокая тарелка с клубникой
Глубокая тарелка с клубникой. Фото: pvproductions/freepik

Пока смесь остывает, творожный сыр, сливки и сахарную пудру смешать блендером, ввести клубничное пюре комнатной температуры.

«Когда все перемешано — формируем лепестки. Для этого блин тонким слоем намазываем кремом, складываем пополам и сворачиваем в трубочку. Ставим на тарелку плоским основанием в низ, а краями блина — вверх. Каждый следующий лепесток оборачиваем вокруг предыдущего», — поясняет шеф-повар.
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Блинный торт на рождение весны

Проводы Масленицы празднуют с размахом. Блины по этому случаю тоже стоит приготовить необычным способом. Они могут послужить отличной альтернативой коржам торта.

«Мне очень нравится идея блинного медовика. Его можно сделать высоким из 30-40 блинов, а можно и пониже — на 15-20 блинов. Блины абсолютно любые, какие вам нравятся. Я бы выбрал блины из рецепта на понедельник сладкие», — говорит Леонид Макаров.

Если в классическом медовике главный ингредиент — мед — содержится в коржах, то в его блинной версии он составляет основу крема.

Нужно подготовить:

  • Мед густой — 4 столовые ложки;
  • Творожный сыр — 400 граммов;
  • Сливочное масло — 100 граммов.

Все составляющие крема взбиваем миксером до однородной пышной массы, а затем промазываем им блинные коржи, поочередно выкладывая их друг на друга.

Вариация блинного торта
Вариация блинного торта. Фото: Pxhere

«Лучше всего такой торт готовить в субботу вечером, чтобы ночью торт стабилизировался в холодильнике», — советует шеф-повар.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Масленица#Блины#Ростов#Рецепты
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