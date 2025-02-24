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Posted 24 февраля, 11:26

Published 24 февраля, 11:26

Modified 24 февраля, 11:28

Updated 24 февраля, 11:28

Фигура в ледяной пещере

Юрий Слюсарь объяснил проблемы с отоплением в Ростовской области. Когда их решат?

24 февраля 2025, 11:26
Фото: Unsplash. Фигура в ледяной пещере

Юрий Слюсарь заявил об износе коммунальных сетей на 60% в Ростовской области

Стало известно, из-за чего часто появляются проблемы с отоплением и водоснабжением в Ростовской области. По информации врио губернатора, сети коммунальные сети изношены больше, чем на 60%. В некоторых городах — даже на 70% и 80%.

По словам Юрия Слюсаря, модернизация коммунальной сферы оценивается в 187 миллиардов рублей. Именно столько денег запланировано на ближайшие пять лет. В сумму входит стоимость капремонта примерно двух тысяч километров сетей, завершение строительства канализационного коллектора в Ростове на Локомотивной. Эти работы должны завершить к 1 июля.

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— Вопросы подачи воды и тепла будем решать поэтапно. Уже сейчас ресурсоснабжающие организации проводят анализ состояния систем. Сведения будут собраны в информационной системе «Фонда развития территорий», — отчитался глава региона.

Врио губернатора поручил минЖКХ проверить теплоснабжающие организации и проследить за исполнением ими инвестпрограмм, за счет которых должны ремонтировать сети.

Ранее и. о. главы администрации Ростова заявил, что аварии на теплосетях были из-за того, что ресурсоснабжающие организации выполняли свою работу не в полную силу.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Капремонт#Водоснабжение#Модернизация#МинЖКХ#Фонд развития территорий#Коммунальные сети#Юрий Слюсарь
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