Юрий Слюсарь объяснил проблемы с отоплением в Ростовской области. Когда их решат?

Posted 24 февраля, 11:26
Published 24 февраля, 11:26
Modified 24 февраля, 11:28
Updated 24 февраля, 11:28
По словам Юрия Слюсаря, модернизация коммунальной сферы оценивается в 187 миллиардов рублей. Именно столько денег запланировано на ближайшие пять лет. В сумму входит стоимость капремонта примерно двух тысяч километров сетей, завершение строительства канализационного коллектора в Ростове на Локомотивной. Эти работы должны завершить к 1 июля.
— Вопросы подачи воды и тепла будем решать поэтапно. Уже сейчас ресурсоснабжающие организации проводят анализ состояния систем. Сведения будут собраны в информационной системе «Фонда развития территорий», — отчитался глава региона.
Врио губернатора поручил минЖКХ проверить теплоснабжающие организации и проследить за исполнением ими инвестпрограмм, за счет которых должны ремонтировать сети.
Ранее и. о. главы администрации Ростова заявил, что аварии на теплосетях были из-за того, что ресурсоснабжающие организации выполняли свою работу не в полную силу.