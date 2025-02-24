Юрий Слюсарь объяснил проблемы с отоплением в Ростовской области. Когда их решат?

Юрий Слюсарь заявил об износе коммунальных сетей на 60% в Ростовской области

Стало известно, из-за чего часто появляются проблемы с отоплением и водоснабжением в Ростовской области. По информации врио губернатора, сети коммунальные сети изношены больше, чем на 60%. В некоторых городах — даже на 70% и 80%.