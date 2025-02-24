Загрязнение Дона может грозить продовольственным кризисом Ростовской области

Posted 24 февраля, 13:20
Published 24 февраля, 13:20
Modified 24 февраля, 13:24
Updated 24 февраля, 13:24
По итогам 2024 года, в Дону выявили 102 эпизода загрязнений. Портал «Гриниум» признал главную реку Ростовской области третьей по уровню загрязнения в стране.
Ростовский эколог Дмитрий Брыканов предупреждает, что состояние реки Дон отражается на жизни всего региона.
«Если загрязнение Дона достигнет критических значений, подземные водные ресурсы тоже окажутся отравленными химикатами, в них начнут развиваться колонии болезнетворных бактерий и вирусов. Участки земли, которые могут использоваться для сельскохозяйственных работ, подпитываемые этими источниками, могут потерять плодородность почв», — говорит эколог.
По его словам, в земле могут накапливаться отложения тяжелых металлов и солей. Все это не может сказаться на урожае и продовольственном благополучии региона.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Дон попал в список самых грязных рек России в 2024 году.