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Posted 24 февраля, 13:20

Published 24 февраля, 13:20

Modified 24 февраля, 13:24

Updated 24 февраля, 13:24

Убранное поле

Загрязнение Дона может грозить продовольственным кризисом Ростовской области

24 февраля 2025, 13:20
Фото: Unsplash. Убранное поле
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Эксклюзив
Вода из Дона может загрязнить почвы сельскохозяйственного назначения, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

По итогам 2024 года, в Дону выявили 102 эпизода загрязнений. Портал «Гриниум» признал главную реку Ростовской области третьей по уровню загрязнения в стране.

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов предупреждает, что состояние реки Дон отражается на жизни всего региона.

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«Если загрязнение Дона достигнет критических значений, подземные водные ресурсы тоже окажутся отравленными химикатами, в них начнут развиваться колонии болезнетворных бактерий и вирусов. Участки земли, которые могут использоваться для сельскохозяйственных работ, подпитываемые этими источниками, могут потерять плодородность почв», — говорит эколог.

По его словам, в земле могут накапливаться отложения тяжелых металлов и солей. Все это не может сказаться на урожае и продовольственном благополучии региона.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Дон попал в список самых грязных рек России в 2024 году.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Ростов#Эколог
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