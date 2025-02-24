Занесло на дороге: под Сальском три человека насмерть разбились в ДТП с фурой

Около 23.30 мск 33-летний водитель Geely ехал по автодороге Сальск — Городовиковск. На 32-м километре он вылетел на правую обочину, и машину занесло. Кроссовер на полном ходу выбросило на встречную полосу, по которой двигался MAN под управлением 58-летнего мужчины.