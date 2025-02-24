Занесло на дороге: под Сальском три человека насмерть разбились в ДТП с фурой

Posted 24 февраля, 06:29
Published 24 февраля, 06:29
Modified 24 февраля, 06:31
Updated 24 февраля, 06:31
Около 23.30 мск 33-летний водитель Geely ехал по автодороге Сальск — Городовиковск. На 32-м километре он вылетел на правую обочину, и машину занесло. Кроссовер на полном ходу выбросило на встречную полосу, по которой двигался MAN под управлением 58-летнего мужчины.
Удар был настолько мощным, что Geely буквально превратился в груду металлолома. Шансов уцелеть в нем практически не оставалось.
— В результате аварии погибли три человека: водитель и пассажиры в возрасте 29 и 37 лет, — уточнили в ГАИ по Ростовской области.
Ранее пенсионер на легковушке погиб, врезавшись в столб.