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Posted 24 февраля, 06:29

Published 24 февраля, 06:29

Modified 24 февраля, 06:31

Updated 24 февраля, 06:31

Смертельное ДТП под Сальском 23.02.25

Занесло на дороге: под Сальском три человека насмерть разбились в ДТП с фурой

24 февраля 2025, 06:29
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Смертельное ДТП под Сальском 23.02.25

Под Сальском три человека насмерть разбились в ДТП с фурой

Три человека погибли в аварии в Ростовской области. ДТП случилось поздним вечером 23 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 23.30 мск 33-летний водитель Geely ехал по автодороге Сальск — Городовиковск. На 32-м километре он вылетел на правую обочину, и машину занесло. Кроссовер на полном ходу выбросило на встречную полосу, по которой двигался MAN под управлением 58-летнего мужчины.

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Удар был настолько мощным, что Geely буквально превратился в груду металлолома. Шансов уцелеть в нем практически не оставалось.

— В результате аварии погибли три человека: водитель и пассажиры в возрасте 29 и 37 лет, — уточнили в ГАИ по Ростовской области.

Ранее пенсионер на легковушке погиб, врезавшись в столб.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#ДТП#Авария#Сальск#Госавтоинспекция
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