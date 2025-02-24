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Posted 24 февраля, 15:49

Published 24 февраля, 15:49

Modified 24 февраля, 15:51

Updated 24 февраля, 15:51

Долгожданное тепло ворвется в Ростов 8 Марта после череды снегопадов

Завалит снегом или придет весна? Стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону

24 февраля 2025, 15:49
Фото: 1MI.

Долгожданное тепло ворвется в Ростов 8 Марта после череды снегопадов

В праздничный день, 8 марта, в Ростов-на-Дону ворвется долгожданное тепло после череды снегопадов и морозов. Данные об этом появились на сайте «Гисметео».

В первые весенние дни Ростов накроет мокрый снег и порывистый ветер. Морозы не прекратятся до понедельника, 3 марта, а затем температура постепенно начнет повышаться и достигнет отметки в +1 градус.

Вплоть до 7 марта в городе будет идти снег с дождем, а небо будет затянуто тучами. Скорость ветра с начала месяца будет постепенно увеличиваться. В четверг, 6 марта, он будет дуть со скоростью 15 метров в секунду.

В праздничный день, 8 марта, солнце выглянет из-за облаков, а дневная температура поднимется до +4. Ветер стихнет до шести метров в секунду. Осадков в этот день не будет.

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Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какая погода ждёт жителей Ростовской области в марте.

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