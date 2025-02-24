Завалит снегом или придет весна? Стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону

Posted 24 февраля, 15:49
Published 24 февраля, 15:49
Modified 24 февраля, 15:51
Updated 24 февраля, 15:51
В первые весенние дни Ростов накроет мокрый снег и порывистый ветер. Морозы не прекратятся до понедельника, 3 марта, а затем температура постепенно начнет повышаться и достигнет отметки в +1 градус.
Вплоть до 7 марта в городе будет идти снег с дождем, а небо будет затянуто тучами. Скорость ветра с начала месяца будет постепенно увеличиваться. В четверг, 6 марта, он будет дуть со скоростью 15 метров в секунду.
В праздничный день, 8 марта, солнце выглянет из-за облаков, а дневная температура поднимется до +4. Ветер стихнет до шести метров в секунду. Осадков в этот день не будет.
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какая погода ждёт жителей Ростовской области в марте.