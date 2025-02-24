Жителей высоток в Ростове могут оставить без интернета. Что происходит на Госуслугах?

Posted 24 февраля, 08:18
Published 24 февраля, 08:18
Modified 24 февраля, 09:25
Updated 24 февраля, 09:25
Почему ростовчане решили, что их дом хотят изолировать от интернета, можно ли это сделать физически, и что происходит на самом деле — в материале RostovGazeta.
Вечер у жителей многоквартирного дома на Каширской, 6 в Ростове оказался беспокойным. Собственники квартир получили уведомление Госуслуг о проведении общедомового собрания. Его инициатором выступила управляющая компания.
Ростовчанам предложили проголосовать за то, чтобы запретить операторам связи «дальнейшее размещение телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования» дома. И обязать провайдеров демонтировать оборудование, если те прекратят платить за размещение.
Собственники жилья пришли в ужас. Все же понимают, что запрет на размещение оборудования провайдеров, как и его демонтаж, приведет к полной изоляции высотки от интернета.
Проблема усугубилась и тем, что часть жильцов оказались не зарегистрированы на Госуслугах. Некоторые — никогда не пользовались функционалом сайта и не знают, как проголосовать.
Люди переживают, что повестка собрания не могла возникнуть просто так. И после голосования не исключено, что оборудование провайдеров действительно потребуют демонтировать — если те не захотят платить. Тогда дом на долгий период останется без интернета.
В то же время, как оказалось, обязать провайдера демонтировать оборудование и сети в доме возможно в трех случаях:
Последнего и опасаются жители Каширской.
Юрист, адвокат Антон Габович отмечает, что провайдеры — это коммерческие организации. Поэтому если они размещают свое оборудование, то должны получить на это согласие. В случае согласия жильцов — вопросов нет. Однако собственники вправе потребовать какое-то вознаграждение за размещение имущества провайдеров.
«Оборудование провайдеров — это большие коробки, которые ставят на чердаке. Они гудят и могут создавать определенный дискомфорт жителям на верхних этажей. Конечно же, эти люди могут выступить против размещения такого оборудования. Поэтому и проводится голосование», — отмечает собеседник.
Юрист добавляет, что, во избежание неприятного сюрприза, жители обязательно должны принять участие в общедомовом собрании и отдать свои голоса, выразив четкую позицию.
Представитель общественной организации, эксперт в сфере ЖКХ Елена Алексеева заостряет внимание на другом нюансе. Спикер уточняет, что организация общедомового собрания с помощью сайта Госуслуг должна быть осуществлена предельно правильно.
Прежде всего, необходимо понимание — кто уполномочен проводить собрание. Кого предлагается избрать модератором, кого — секретарем? И хотя этот вопрос присутствовал в повестке, эксперт отмечает, что выдвигать кандидатуры жителей надо заблаговременно до голосования.
«А иначе как голосовать на Госуслугах при отсутствии модератора?» — задается вопросом Елена Алексеева.
В частности, в организации этого собрания собеседница выявила ряд странных моментов. Например, неточным в повестке оказалось и указанное общее число голосов собственников.
«А все это крайне важно! На такие детали нужно обращать внимание. И если они есть, следует через Госуслуги обратиться к инициатору собрания — в данном случае к управляющей компании. Нужно действовать, проявлять активность», — уверена эксперт.
Для получения ответа на вопрос, не останется ли дом без интернета после общедомового собрания, корреспондент RostovGazeta обратился и к провайдерам.
В пресс-службе компании МТС уточнили, что в апреле 2024 года в статью закона о связи внесли поправку. Она гласит, что интернет и ТВ-провайдеры не должны платить управляющей компании за размещение сетей связи на объектах общего имущества многоквартирного дома.
«Но в случае, если большинство жителей проголосуют „за“ демонтаж оборудования провайдера, оператор должен будет убрать с территории дома интернет- и ТВ-оборудование. А это может повлиять на качество доступа к интернету: чем меньше операторов в доме, тем меньше у жильцов выбора», — объясняют в МТС.
Провайдер подчеркивает, что если собственники выскажутся против демонтажа оборудования интернета и телевидения, а УК продолжит попытки демонтажа, то жители имеют полное право обратиться в госорганы. Например, подать заявление в Госжилинспекцию или обратиться в Роспотребнадзор на действия УК в связи с нарушением порядка оказания услуг потребителям многоквартирного дома.
В ООО «УК „Пятая“, которая обслуживает дом на Каширской, подтвердили, что проводят собрание с такой повесткой. И поделились мнением, что в данном случае можно не голосовать.
«Не переживайте, дом без интернета не останется. Никто на самом деле не будет демонтировать существующее оборудование. Мы же понимаем, что и телевидение, и все сейчас зависит от интернета», — успокоили в управляющей организации.
Однако на вопрос корреспондента, для чего тогда потребовалось проводить такое голосование, адекватный ответ не последовал.
Как удалось выяснить в неофициальной беседе, цель этого собрания заключается в том, чтобы «попугать провайдеров».
Инсайдер RostovGazeta в сфере ЖКХ, правда, из другого региона, высказывает мнение, что управляющая компания вряд ли сможет убедить провайдера платить за размещение оборудование и сетей. Ведь у жителей заключены договоры и они уже оплачены. В данном случае УК может провести только чистку старых, никуда не подключенных проводов. Но и это, вероятнее всего, никто не будет делать.
«Думаю, что это голосование позволит законодательно закрепить, что провайдеры будут нести ответственность за провода и оборудование. И если дому нанесут ущерб, например, если провайдер просверлит отверстие в ненадлежащем месте, то ответственности ляжет на него. Не исключено, что в ближайшие дни многие жители МКД Ростова могут получить уведомления с Госуслуг о проведении подобных общедомовых собраний», — высказывает мнение собеседник.
Жители дома рассказывают, что за долгие годы в высотке на Каширской накопилось множество проблем. Однако вместо их решения, управляющая компания организует странную повестку собрания, результат которой, как считают жители, очевиден.
«Без интернета сейчас не может никто. Никто из жителей явно не проголосует против оборудования провайдеров. Так для чего нужно это собрание?» — задаются вопросом люди.
Горожане напоминают, что уже много лет просят управляющую организацию решить проблему с рассадником голубей в МКД. Дело в том, что в одной из квартир уже 20 лет никто не живет. Там плодятся и умирают птицы. Мало чем отличается ситуация и на чердаке дома, поскольку управляющая компания не устанавливает сетки на слуховые окна для закрытия их от птиц.
«Там тоже голуби вьют гнезда. На чердак войти невозможно, чтобы не наступить на головы птенцов!» — возмущаются жители.
Люди жалуются, что перья птиц летают по этажам. А самих пернатых нередко можно встретить и на лестничных проемах, и в лифте.
Редакция направила в ООО «УК „Пятая“ официальный запрос с вопросом — когда наконец в доме будет решена проблема с голубями. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, что происходит на рынке управления многоквартирными домами в Ростовской области.