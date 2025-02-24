Жителей высоток в Ростове могут оставить без интернета. Что происходит на Госуслугах?

Горожане напоминают, что уже много лет просят управляющую организацию решить проблему с рассадником голубей в МКД. Дело в том, что в одной из квартир уже 20 лет никто не живет. Там плодятся и умирают птицы. Мало чем отличается ситуация и на чердаке дома, поскольку управляющая компания не устанавливает сетки на слуховые окна для закрытия их от птиц.