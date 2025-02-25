Астроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской области

Posted 25 февраля, 11:16
Published 25 февраля, 11:16
Modified 25 февраля, 12:23
Updated 25 февраля, 12:23
Напомним, что уже несколько дней подряд ученые фиксируют на Солнце вспышки высоких баллов. Максимального Х-класса и среднего М-класса. Такие явления могут привести к мощным геомагнитным бурям.
Однако астроном уверяет — ничего глобального не происходит. Наблюдается обычное проявление активности Солнца, которое наступает один раз в 11 лет.
«Такие вспышки, и даже более мощные, уже отмечались в прошлом году. Были мощные магнитные бури, и настолько, что на юге России мы могли видеть полярное сияние», — отмечает Николай Демин.
По словам собеседника, считается, что воздействие от Солнца есть и на погоду, и на климат.
«Но это воздействие более плавное. Не такое, что вспышка произошла и на Земле резко потеплело или похолодало. Во время повышенной солнечной активности наблюдается повышенная испаряемость в морях и океанах, увеличивается количество осадков. Но эти тренды более плавные и не сиюминутные», — говорит астроном.
Эксперт объясняет, что, условно говоря, проследить зависимость влияния Солнца на погоду можно лишь на промежутках десятка лет.
«Например, в Ростове сейчас холодная погода. Но она имеет отношение к циркуляции земной атмосферы. Сейчас преобладают северо-восточные и северные потоки ветров, поэтому холодно. Солнечная активность тут не причем, и в данном случае можно говорить только о совпадении», — резюмирует астроном.