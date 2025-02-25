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Posted 25 февраля, 11:16

Published 25 февраля, 11:16

Modified 25 февраля, 12:23

Updated 25 февраля, 12:23

Солнечная плазма

Астроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской области

25 февраля 2025, 11:16
Фото: Pxhere. Солнечная плазма
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Эксклюзив
Солнце имеет 11-летний цикл солнечной активности, и сейчас находится вблизи максимума, который продлится до конца 2025 года. В это время ростовчане могут замечать увеличение числа вспышек и их мощности, сообщил RostovGazeta заведующий обсерваторией Парка Горького Николай Демин.

Напомним, что уже несколько дней подряд ученые фиксируют на Солнце вспышки высоких баллов. Максимального Х-класса и среднего М-класса. Такие явления могут привести к мощным геомагнитным бурям.

Однако астроном уверяет — ничего глобального не происходит. Наблюдается обычное проявление активности Солнца, которое наступает один раз в 11 лет.

«Такие вспышки, и даже более мощные, уже отмечались в прошлом году. Были мощные магнитные бури, и настолько, что на юге России мы могли видеть полярное сияние», — отмечает Николай Демин.
Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури
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Переменчивая погода в Ростове
Переменчивая погода в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

По словам собеседника, считается, что воздействие от Солнца есть и на погоду, и на климат.

«Но это воздействие более плавное. Не такое, что вспышка произошла и на Земле резко потеплело или похолодало. Во время повышенной солнечной активности наблюдается повышенная испаряемость в морях и океанах, увеличивается количество осадков. Но эти тренды более плавные и не сиюминутные», — говорит астроном.

Эксперт объясняет, что, условно говоря, проследить зависимость влияния Солнца на погоду можно лишь на промежутках десятка лет.

«Например, в Ростове сейчас холодная погода. Но она имеет отношение к циркуляции земной атмосферы. Сейчас преобладают северо-восточные и северные потоки ветров, поэтому холодно. Солнечная активность тут не причем, и в данном случае можно говорить только о совпадении», — резюмирует астроном.
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