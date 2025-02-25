Астроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской области

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Солнце имеет 11-летний цикл солнечной активности, и сейчас находится вблизи максимума, который продлится до конца 2025 года. В это время ростовчане могут замечать увеличение числа вспышек и их мощности, сообщил RostovGazeta заведующий обсерваторией Парка Горького Николай Демин.