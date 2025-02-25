Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на 15 человек в Морозовске

Нападения начали происходить примерно 21 февраля 2025 года в Морозовске Ростовской области. Стая бродячих псов регулярно набрасывалась на прохожих. В связи с этим за четыре дня пострадали 15 человек, в том числе и дети, которым понадобилась помощь врачей. Естественно, происходящее пугает и не устраивает горожан, поэтому они начали направлять жалобы в местные инстанции. Однако многочисленные заявления были просто проигнорированы, а проблемы — не решены.