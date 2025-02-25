rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 09:58

Published 25 февраля, 09:58

Modified 25 февраля, 10:00

Updated 25 февраля, 10:00

Уличная собака

Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на 15 человек в Морозовске

25 февраля 2025, 09:58
Фото: Unsplash. Уличная собака
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое связано с нападением стаи бездомных собак на 15 жителей Морозовска. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Нападения начали происходить примерно 21 февраля 2025 года в Морозовске Ростовской области. Стая бродячих псов регулярно набрасывалась на прохожих. В связи с этим за четыре дня пострадали 15 человек, в том числе и дети, которым понадобилась помощь врачей. Естественно, происходящее пугает и не устраивает горожан, поэтому они начали направлять жалобы в местные инстанции. Однако многочисленные заявления были просто проигнорированы, а проблемы — не решены.

Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за видео с избиением бездомного в Ростове
Узнать подробнее

В связи с этим донские следователи возбудили уголовное дело, а глава Следкома РФ Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления ведомства Аслана Хуаде доклад о ходе и результатах расследования дела.

Также случившееся находится на контроле прокуратуры Ростовской области. Представители ведомства проведут надзорные мероприятия, позволяющие дать оценку деятельности органов власти и местного самоуправления по исполнению требований законодательства по обращению с беспризорными животными.

Ранее живодеры отравили бездомных собак на Левенцовке в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
СКР возбудил дела из-за нападения своры собак на школьницу под РостовомПрокуратура и СКР проверят инцидент с падением сосульки на женщину в РостовеПострадавший от взрыва баллончика ребенок из Ростовской области умер в больнице
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Прокуратура#Бездомные животные#Морозовск#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Нападение собак#Проверка прокуратуры#Следком#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика