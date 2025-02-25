Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на 15 человек в Морозовске

Posted 25 февраля, 09:58
Published 25 февраля, 09:58
Modified 25 февраля, 10:00
Updated 25 февраля, 10:00
Нападения начали происходить примерно 21 февраля 2025 года в Морозовске Ростовской области. Стая бродячих псов регулярно набрасывалась на прохожих. В связи с этим за четыре дня пострадали 15 человек, в том числе и дети, которым понадобилась помощь врачей. Естественно, происходящее пугает и не устраивает горожан, поэтому они начали направлять жалобы в местные инстанции. Однако многочисленные заявления были просто проигнорированы, а проблемы — не решены.
В связи с этим донские следователи возбудили уголовное дело, а глава Следкома РФ Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления ведомства Аслана Хуаде доклад о ходе и результатах расследования дела.
Также случившееся находится на контроле прокуратуры Ростовской области. Представители ведомства проведут надзорные мероприятия, позволяющие дать оценку деятельности органов власти и местного самоуправления по исполнению требований законодательства по обращению с беспризорными животными.
Ранее живодеры отравили бездомных собак на Левенцовке в Ростове-на-Дону.