Могло вчера мяукать: в Ростовской области 90 шаурмичных готовили из неизвестного мяса

Posted 25 февраля, 11:01
Published 25 февраля, 11:01
Modified 25 февраля, 11:15
Updated 25 февраля, 11:15
Так, в период с 1 января по 24 февраля сотрудники ведомства выявили различные нарушения в 93 кафе, в которых готовят и продают шаурму на территории Ростовской области. Чаще всего предприятия работали без регистрации в ФГИС «ВетИС» (Федеральная государственная информсистема в области ветеринарии). В связи с этим нельзя было подтвердить качество и безопасность сырья, используемого на производстве, а также проверить проходила ли мясная продукция ветеринарно-санитарную экспертизу.
При этом некоторые организации были зарегистрированы в ФГИС «ВетИС», но в ней отсутствовали сведения о электронных ветеринарных сопроводительных документах (эВСД) на используемое сырье. Это также могло привести к продаже небезопасной продукции.
Добавим, что всем 93 предприятиям общепита были выданы предостережения о недопустимости нарушений.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в 60 магазинах «Светофор» в Ростовской области обнаружили опасные продукты.