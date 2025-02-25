Могло вчера мяукать: в Ростовской области 90 шаурмичных готовили из неизвестного мяса

Так, в период с 1 января по 24 февраля сотрудники ведомства выявили различные нарушения в 93 кафе, в которых готовят и продают шаурму на территории Ростовской области. Чаще всего предприятия работали без регистрации в ФГИС «ВетИС» (Федеральная государственная информсистема в области ветеринарии). В связи с этим нельзя было подтвердить качество и безопасность сырья, используемого на производстве, а также проверить проходила ли мясная продукция ветеринарно-санитарную экспертизу.