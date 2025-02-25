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Posted 25 февраля, 11:01

Published 25 февраля, 11:01

Modified 25 февраля, 11:15

Updated 25 февраля, 11:15

Шаурма

Могло вчера мяукать: в Ростовской области 90 шаурмичных готовили из неизвестного мяса

25 февраля 2025, 11:01
Фото: Unsplash. Шаурма

Более 90 кафе продавали опасную шаурму из неизвестного мяса в Ростовской области

За 2025 год в Ростовской области было выявлено 93 торговые точки, которые продавали некачественный фастфуд, изготовленный из потенциально опасного и несертифицированного мяса, сообщает региональный Россельхознадзор.

Так, в период с 1 января по 24 февраля сотрудники ведомства выявили различные нарушения в 93 кафе, в которых готовят и продают шаурму на территории Ростовской области. Чаще всего предприятия работали без регистрации в ФГИС «ВетИС» (Федеральная государственная информсистема в области ветеринарии). В связи с этим нельзя было подтвердить качество и безопасность сырья, используемого на производстве, а также проверить проходила ли мясная продукция ветеринарно-санитарную экспертизу.

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При этом некоторые организации были зарегистрированы в ФГИС «ВетИС», но в ней отсутствовали сведения о электронных ветеринарных сопроводительных документах (эВСД) на используемое сырье. Это также могло привести к продаже небезопасной продукции.

Добавим, что всем 93 предприятиям общепита были выданы предостережения о недопустимости нарушений.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в 60 магазинах «Светофор» в Ростовской области обнаружили опасные продукты.

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