Больше 140 дел возбуждено в Ростовской области из-за неубранных сосулек и снега

С приходом непогоды в Ростовской области был усилен контроль за осуществлением зимней уборки. Это помогло выявить серьезные недостатки в снегоуборочных работах, а также несвоевременную уборку наледи и сосулек со зданий и сооружений. Как результат, было возбуждено 143 дела об административных правонарушениях. Еще 113 предполагаемых нарушителей вызваны для составления протоколов за несвоевременную уборку последствий снегопада, при этом из них 25 — повторно.