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Posted 25 февраля, 13:31

Published 25 февраля, 13:31

Modified 25 февраля, 13:33

Updated 25 февраля, 13:33

Заснеженные улицы Ростова

Больше 140 дел возбуждено в Ростовской области из-за неубранных сосулек и снега

25 февраля 2025, 13:31
Фото: Жалобы из ТГ Александра Скрябина. Заснеженные улицы Ростова
В период ухудшения погодных условий в Ростовской области были выявлены серьезные недостатки при организации снегоуборочных работ. В связи с этим было возбуждено 143 дела об административных правонарушениях. Информация опубликована на сайте правительства региона.

С приходом непогоды в Ростовской области был усилен контроль за осуществлением зимней уборки. Это помогло выявить серьезные недостатки в снегоуборочных работах, а также несвоевременную уборку наледи и сосулек со зданий и сооружений. Как результат, было возбуждено 143 дела об административных правонарушениях. Еще 113 предполагаемых нарушителей вызваны для составления протоколов за несвоевременную уборку последствий снегопада, при этом из них 25 — повторно.

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Треть всех нарушений были зафиксированы в Ростове-на-Дону. Не менее часто плохую организацию работы фиксировали в Таганроге, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Неклиновском районах.

Добавим, что нарушителям грозят штрафы: для физлиц — до 3000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 рублей, для юрлиц — до 70 000 рублей. А в случае повторного правонарушения эти суммы значительно увеличиваются.

Ранее RostovGazeta писала о том, что сами жители Ростова-на-Дону активно критикуют уборку улиц и дворов от снега. Подробнее о том, что не устраивает горожан, читайте в нашем материале.

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