Бывший главный тренер ФК «Ростов» Карпин собирается переехать в Эстонию

Как писала RostovGazeta ранее, бывший тренер «Ростова» связал свой уход с желанием полностью посвятить себя российской сборной. Проживание в Эстонии, как сообщает источник, Карпин собирается совмещать с работой, периодически выезжая в командировки в Россию.