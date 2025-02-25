Бывший главный тренер ФК «Ростов» Карпин собирается переехать в Эстонию

Posted 25 февраля, 16:42
Published 25 февраля, 16:42
Modified 25 февраля, 16:42
Updated 25 февраля, 16:42
Уточним, что данная информация официально не подтверждена.
Сам Карпин ранее на интервью говорил о своем желании покинуть «Ростов» из-за усталости и желании сделать карьерную паузу.
Согласно источнику, Карпин ушел принял решение уйти с должности главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию. Там он якобы собирается заняться семейными делами.
Одну из своих дочерей он планирует отправить в первый класс. Также в данный момент в Эстонии строится дом семьи Карпиных.
Как писала RostovGazeta ранее, бывший тренер «Ростова» связал свой уход с желанием полностью посвятить себя российской сборной. Проживание в Эстонии, как сообщает источник, Карпин собирается совмещать с работой, периодически выезжая в командировки в Россию.