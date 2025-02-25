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Posted 25 февраля, 16:42

Published 25 февраля, 16:42

Modified 25 февраля, 16:42

Updated 25 февраля, 16:42

Бывший главный тренер ФК «Ростов» Карпин собирается переехать в Эстонию

Бывший главный тренер ФК «Ростов» Карпин собирается переехать в Эстонию

25 февраля 2025, 16:42
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов». Бывший главный тренер ФК «Ростов» Карпин собирается переехать в Эстонию
Бывший главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин ушел с поста, чтобы переехать в Эстонию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Уточним, что данная информация официально не подтверждена.

Сам Карпин ранее на интервью говорил о своем желании покинуть «Ростов» из-за усталости и желании сделать карьерную паузу.

Согласно источнику, Карпин ушел принял решение уйти с должности главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию. Там он якобы собирается заняться семейными делами.

Одну из своих дочерей он планирует отправить в первый класс. Также в данный момент в Эстонии строится дом семьи Карпиных.

Как писала RostovGazeta ранее, бывший тренер «Ростова» связал свой уход с желанием полностью посвятить себя российской сборной. Проживание в Эстонии, как сообщает источник, Карпин собирается совмещать с работой, периодически выезжая в командировки в Россию.

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#Милана Белкина#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Футбол#ФК "Ростов"#Тренер#Карпин
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