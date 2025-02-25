Чем ближе к мозгу, тем быстрее: смертельный вирус разносят волки в Ростовской области

Posted 25 февраля, 16:48
Published 25 февраля, 16:48
Modified 25 февраля, 16:48
Updated 25 февраля, 16:48
Напомним, что бешенство обнаружили у мертвого волка в Белокалитвинском районе. Там ввели карантин.
Эксперты уточняют, что в дикой природе Ростовской области бешенство циркулирует в популяции диких животных. Но чаще всего, эту болезнь выявляют у шакалов и лис.
«Волк же хищник. Он поедает остатки. Мог съесть больное животное и заразиться. Плюс, переход волка достигает ста километров, поэтому заразиться он мог где угодно. Возможно, охотники добыли волка и бросили его — такое, к сожалению, нередко бывает», — отмечает Андрей Жищенко.
По словам зоолога, вирус бешенства опасен для всех млекопитающих. Передается он через укус. Заболеть могут и сельскохозяйственные, и домашние животные. Единственные, кому он не страшен — птицам. Пернатые самостоятельно выздоравливают от него.
«Бешенство — это смертельно опасное заболевание для людей. Остановить заражение можно только путем введения вакцины. Причем чем быстрее она будет введена, тем лучше. Поскольку чем ближе укус расположен к головному мозгу, тем быстрее развивается заболевание», — констатирует Александр Евсюков.
Ранее RostovGazeta сообщала, как шакалы держат в страхе жителей Чертковского района.