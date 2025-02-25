rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 16:48

Published 25 февраля, 16:48

Modified 25 февраля, 16:48

Updated 25 февраля, 16:48

Волк

Чем ближе к мозгу, тем быстрее: смертельный вирус разносят волки в Ростовской области

25 февраля 2025, 16:48
Фото: Pxhere. Волк

Смертельный вирус разносят волки в Ростовской области

Бешенство — это опасное для человека заболевание, которое циркулирует в дикой природе Ростовской области, об этом RostovGazeta рассказали зоолог ДГТУ Александр Евсюков и председатель городского общества охотников Андрей Жищенко.

Напомним, что бешенство обнаружили у мертвого волка в Белокалитвинском районе. Там ввели карантин.

Эксперты уточняют, что в дикой природе Ростовской области бешенство циркулирует в популяции диких животных. Но чаще всего, эту болезнь выявляют у шакалов и лис.

«Волк же хищник. Он поедает остатки. Мог съесть больное животное и заразиться. Плюс, переход волка достигает ста километров, поэтому заразиться он мог где угодно. Возможно, охотники добыли волка и бросили его — такое, к сожалению, нередко бывает», — отмечает Андрей Жищенко.
Из-за бешенного волка часть Ростовской области попала под карантин
Узнать подробнее

По словам зоолога, вирус бешенства опасен для всех млекопитающих. Передается он через укус. Заболеть могут и сельскохозяйственные, и домашние животные. Единственные, кому он не страшен — птицам. Пернатые самостоятельно выздоравливают от него.

«Бешенство — это смертельно опасное заболевание для людей. Остановить заражение можно только путем введения вакцины. Причем чем быстрее она будет введена, тем лучше. Поскольку чем ближе укус расположен к головному мозгу, тем быстрее развивается заболевание», — констатирует Александр Евсюков.

Ранее RostovGazeta сообщала, как шакалы держат в страхе жителей Чертковского района.

«Кормятся прямо из мусорных баков»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Плотоядный барсук стал смертельной угрозой для всего села в Ростовской областиОткусившего мужчине руку верблюда проверят на бешенство в Ростовской областиЧисло случаев бешенства резко выросло в Ростовской области
#Дарья Демидова#Новости#Ростовская область#Карантин#Дикие животные#Белокалитвинский район#Живая природа#Бешенство#Шакалы#Лисы#Волк#Зоология#Млекопитающие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика