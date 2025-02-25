Депутат донского парламента Павел Кузьмин регулярно помогает бойцам в зоне СВО

Posted 25 февраля, 07:45
Published 25 февраля, 07:45
Modified 25 февраля, 07:47
Updated 25 февраля, 07:47
Как пояснил депутат Законодательного Собрания Ростовской области, пленка широко используется в ремонте зданий и жилых домов, пострадавших от обстрелов киевских нацистов.
— Наши парни в зоне СВО обустраивают пленкой блиндажи и окопы, а также накрывают ей военную технику. От местного отделения «Единой России» были переданы и генераторы, о которых нас просили военные. Груз уже доставлен «за ленточку». Только так победим! Вместе! — отметил Павел Кузьмин.
Добавим, что депутат занимается оказанием помощи нашим бойцам в зоне СВО регулярно.
Источник: телеграм-канал «Депутат Кузьмин»