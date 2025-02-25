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Posted 25 февраля, 07:45

Published 25 февраля, 07:45

Modified 25 февраля, 07:47

Updated 25 февраля, 07:47

Депутат донского парламента Павел Кузьмин регулярно помогает бойцам в зоне СВО

Депутат донского парламента Павел Кузьмин регулярно помогает бойцам в зоне СВО

25 февраля 2025, 07:45
Фото: ГК «Европолимер».
Очередная партия генераторов и полиэтиленовой пленки была передана нашим военнослужащим в День защитника Отечества. Доставку грузов на фронт организовали Кировское местное отделение «Единой России» и предприятия группы компаний «Европолимер».

Как пояснил депутат Законодательного Собрания Ростовской области, пленка широко используется в ремонте зданий и жилых домов, пострадавших от обстрелов киевских нацистов.

Видео: ГК «Европолимер».

— Наши парни в зоне СВО обустраивают пленкой блиндажи и окопы, а также накрывают ей военную технику. От местного отделения «Единой России» были переданы и генераторы, о которых нас просили военные. Груз уже доставлен «за ленточку». Только так победим! Вместе! — отметил Павел Кузьмин.

Павел Кузьмин
Павел Кузьмин. Фото: ГК «Европолимер»

Добавим, что депутат занимается оказанием помощи нашим бойцам в зоне СВО регулярно.

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