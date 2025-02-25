Депутат донского парламента Павел Кузьмин регулярно помогает бойцам в зоне СВО

— Наши парни в зоне СВО обустраивают пленкой блиндажи и окопы, а также накрывают ей военную технику. От местного отделения «Единой России» были переданы и генераторы, о которых нас просили военные. Груз уже доставлен «за ленточку». Только так победим! Вместе! — отметил Павел Кузьмин.