rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 09:24

Published 25 февраля, 09:24

Modified 25 февраля, 09:27

Updated 25 февраля, 09:27

Блины на тарелке

Дорого блин! Во сколько обойдется главное угощение на Масленицу в Ростовской области

25 февраля 2025, 09:24
Фото: rostovgazeta.ru. Блины на тарелке

Жителям Ростовской области придется потратить 500 рублей на блины на Масленицу

В ближайшую неделю большинство жителей Ростовской области хотя бы раз испекут блины дома. Сколько придется потратить на праздничное угощение на Масленицу, читайте в материале RostovGazeta.

По классическому рецепту для стопки из 12-15 блинов понадобится два яйца, пол-литра молока, 200 граммов муки, по две столовых ложки сахара и растительного масла, щепотка соли и разрыхлитель для теста.

Обычно поштучно яйца не продают, поэтому мы посчитаем сразу стоимость десятка — 114 рублей. То же самое касается молока (91 рубль за литр), муки (49 рублей за кило), сахара (69 рублей за кило) и соли (22 рубля за кило). Литр подсолнечного масла обойдется в среднем в 147 рублей, а разрыхлитель — в 7. Если дома не было ничего из этих продуктов и пришлось покупать каждый из них, то траты составят почти 500 рублей (499).

Если докупить еще два литра молока (182 рубля), получится приготовить примерно 50-60 блинов из оставшихся ингредиентов. А общая стоимость такого количества составит 681 рубль. Это, пожалуй, самый выгодный вариант. Каждый блинчик будет стоить примерно по 11 рублей.

Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира
Узнать подробнее
Ингредиенты для выпекания блинов
Ингредиенты для выпекания блинов. Фото: RostovGazeta

Если считать себестоимость 12 блинчиков, то такая стопка обойдется всего в 88 рублей. Цена двух яиц составляет 23 рубля от стоимости десятка, 500 миллилитров молока — 46 рублей, 200 граммов муки — 10 рублей. Пара ложек подсолнечного масла оценивается в 5 рублей, а сахара — в 3 рубля. Еще 1 рубль — разрыхлитель.

Важно учитывать, что большая часть ингредиентов (например, мука, подсолнечное масло, соль и сахар) наверняка есть дома у каждой хозяйки. Таким образом останется докупить лишь яйца и молоко с разрыхлителем (114+91+7=212 рублей). Угостить близких блинами получится всего за две сотни рублей.

Отдельно мы посчитали стоимость сливочного масла. По данным Ростовстата на конец февраля, его цена в среднем 1075 рублей за килограмм. В магазинах 180 граммов продают примерно по 200 рублей. Еще 150-200 рублей можно потратить на баночку варенья весом 360 граммов, около 100 рублей — на сметану и в районе 150 рублей — на мед. Если делать сытные блины, понадобится около 200-300 рублей на фарш.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему подорожало молоко и сливочное масло.

Читайте также:
Получаются у всех: пошаговый рецепт идеальных блинчиков для МасленицыВы таких не ели! Рецепты блинов от шефа-повара из Ростова на каждый день МасленицыМасленица на Дону: какие традиции сохранили и как это приводило к массовым дракам
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Бюджет#Масленица#Блины#Ингредиенты#Стоимость#Кулинария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика