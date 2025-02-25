Дорого блин! Во сколько обойдется главное угощение на Масленицу в Ростовской области

Обычно поштучно яйца не продают, поэтому мы посчитаем сразу стоимость десятка — 114 рублей. То же самое касается молока (91 рубль за литр), муки (49 рублей за кило), сахара (69 рублей за кило) и соли (22 рубля за кило). Литр подсолнечного масла обойдется в среднем в 147 рублей, а разрыхлитель — в 7. Если дома не было ничего из этих продуктов и пришлось покупать каждый из них, то траты составят почти 500 рублей (499).