Дорого блин! Во сколько обойдется главное угощение на Масленицу в Ростовской области

Posted 25 февраля, 09:24
Published 25 февраля, 09:24
Modified 25 февраля, 09:27
Updated 25 февраля, 09:27
По классическому рецепту для стопки из 12-15 блинов понадобится два яйца, пол-литра молока, 200 граммов муки, по две столовых ложки сахара и растительного масла, щепотка соли и разрыхлитель для теста.
Обычно поштучно яйца не продают, поэтому мы посчитаем сразу стоимость десятка — 114 рублей. То же самое касается молока (91 рубль за литр), муки (49 рублей за кило), сахара (69 рублей за кило) и соли (22 рубля за кило). Литр подсолнечного масла обойдется в среднем в 147 рублей, а разрыхлитель — в 7. Если дома не было ничего из этих продуктов и пришлось покупать каждый из них, то траты составят почти 500 рублей (499).
Если докупить еще два литра молока (182 рубля), получится приготовить примерно 50-60 блинов из оставшихся ингредиентов. А общая стоимость такого количества составит 681 рубль. Это, пожалуй, самый выгодный вариант. Каждый блинчик будет стоить примерно по 11 рублей.
Если считать себестоимость 12 блинчиков, то такая стопка обойдется всего в 88 рублей. Цена двух яиц составляет 23 рубля от стоимости десятка, 500 миллилитров молока — 46 рублей, 200 граммов муки — 10 рублей. Пара ложек подсолнечного масла оценивается в 5 рублей, а сахара — в 3 рубля. Еще 1 рубль — разрыхлитель.
Важно учитывать, что большая часть ингредиентов (например, мука, подсолнечное масло, соль и сахар) наверняка есть дома у каждой хозяйки. Таким образом останется докупить лишь яйца и молоко с разрыхлителем (114+91+7=212 рублей). Угостить близких блинами получится всего за две сотни рублей.
Отдельно мы посчитали стоимость сливочного масла. По данным Ростовстата на конец февраля, его цена в среднем 1075 рублей за килограмм. В магазинах 180 граммов продают примерно по 200 рублей. Еще 150-200 рублей можно потратить на баночку варенья весом 360 граммов, около 100 рублей — на сметану и в районе 150 рублей — на мед. Если делать сытные блины, понадобится около 200-300 рублей на фарш.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему подорожало молоко и сливочное масло.