«Еле в подъезд успели заскочить»: стая собак в Авиагородке Батайска нападает на людей

Posted 25 февраля, 17:15
Published 25 февраля, 17:15
Modified 25 февраля, 17:15
Updated 25 февраля, 17:15
Наталья рассказывает, что раньше по району Авиагородка в Батайске бегали около восьми взрослых собак. Теперь к ним присоединился подросший молодняк.
«Сегодня я очень напугалась — насчитала стаю из 15 собак. Они с громким лаем устремились ко мне и к моему йорку, которого я выгуливала. Пришлось бежать, чтобы быстрее укрыться в подъезде — они гнали нас лаем. А рядом детский сад, люди ходят с детьми. Это же не дело», — отмечает Наталья.
Собеседница уточняет, что агрессия безнадзорных животных направлена, в основном, на владельцев с домашними питомцами.
«А скоро молодняк подрастет, так мы вообще не сможем ходить?» — беспокоится горожанка.
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