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Posted 25 февраля, 17:15

Published 25 февраля, 17:15

Modified 25 февраля, 17:15

Updated 25 февраля, 17:15

Огромная стая собак в Авиагородке Батайска держит в страхе владельцев домашних животных

«Еле в подъезд успели заскочить»: стая собак в Авиагородке Батайска нападает на людей

25 февраля 2025, 17:15
Фото: Изображение Midjourney. Огромная стая собак в Авиагородке Батайска держит в страхе владельцев домашних животных

Стая собак в Авиагородке Батайска у детского сада нападает на жителей

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В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Авиагородка в Батайске Наталья. Горожанка обеспокоена непонятно откуда взявшейся стаей больших собак. Они бегают за прохожими и агрессируют на домашних питомцев.

Наталья рассказывает, что раньше по району Авиагородка в Батайске бегали около восьми взрослых собак. Теперь к ним присоединился подросший молодняк.

«Сегодня я очень напугалась — насчитала стаю из 15 собак. Они с громким лаем устремились ко мне и к моему йорку, которого я выгуливала. Пришлось бежать, чтобы быстрее укрыться в подъезде — они гнали нас лаем. А рядом детский сад, люди ходят с детьми. Это же не дело», — отмечает Наталья.
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Собеседница уточняет, что агрессия безнадзорных животных направлена, в основном, на владельцев с домашними питомцами.

«А скоро молодняк подрастет, так мы вообще не сможем ходить?» — беспокоится горожанка.

Ранее RostovGazeta выясняла, как предотвратить нападение собак на людей в Ростовской области.

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