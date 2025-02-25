ФСБ задержала релоканта из Ростовской области, подозреваемого в госизмене

Posted 25 февраля, 14:41
Published 25 февраля, 14:41
Modified 25 февраля, 14:43
Updated 25 февраля, 14:43
Сотрудники ведомства выяснили, что фигурант, находясь в Грузии, несколько раз перевел деньги гражданину Украины, которого заочно осудили в России за пропаганду терроризма.
Перевод средств осуществлялся для поддержки ВСУ в период с февраля по август 2023 года. В ведомстве уточнили, что иностранец является блогером и направляет командующим украинских воинских формирований вооружение, боеприпасы и военное снаряжение.
В итоге в отношении дончанина возбудили дело по признакам госизмены. Ему избрали наказание в виде содержания под стражей.