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Posted 25 февраля, 14:41

Published 25 февраля, 14:41

Modified 25 февраля, 14:43

Updated 25 февраля, 14:43

Блогер с телефоном

ФСБ задержала релоканта из Ростовской области, подозреваемого в госизмене

25 февраля 2025, 14:41
Фото: cookie_studio/freepik. Блогер с телефоном
Релоканта из Ростовской области заподозрили в финансировании украинских спецслужб после переводов денег блогеру. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Сотрудники ведомства выяснили, что фигурант, находясь в Грузии, несколько раз перевел деньги гражданину Украины, которого заочно осудили в России за пропаганду терроризма.

Перевод средств осуществлялся для поддержки ВСУ в период с февраля по август 2023 года. В ведомстве уточнили, что иностранец является блогером и направляет командующим украинских воинских формирований вооружение, боеприпасы и военное снаряжение.

В итоге в отношении дончанина возбудили дело по признакам госизмены. Ему избрали наказание в виде содержания под стражей.

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Ранее в Ростове поймали двух девушек, которые собирались устроить теракт для офицеров.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#ВСУ#Госизмена#Финансирование#УФСБ#Происшествия
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