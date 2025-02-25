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Posted 25 февраля, 13:51

Published 25 февраля, 13:51

Modified 25 февраля, 13:53

Updated 25 февраля, 13:53

Джонатан Альба, тренер

Главным тренером ФК «Ростов» стал испанец Джонатан Альба

25 февраля 2025, 13:51
Фото: ФК «Ростов». Джонатан Альба, тренер
Сегодня, 25 января, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». О том, кто теперь будет тренировать ростовских футболистов, сообщил телеграм-канал ФК.

По данным источника, главным тренером «Ростова» стал 43-летний Джонатан Альба. Он работал в штабе Карпина с начала 2018 года в качестве главного аналитика.

В 2021 году тренер вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м — вернулся в ФК «Ростов». У Альбы также есть опыт работы в сборной Румынии.

В комментариях под постом в телеграм-канале футбольного клуба пользователи оказались поражены кадровыми изменениями в «Ростове». Некоторые из них пожелали главному тренеру удачи, а другие — негативно восприняли смену поста.

«Что происходит?», — удивляется пользователь.
«Спасибо хоть, что из нашего штаба», — иронично отметил подписчик телеграм-канала.
«Он аналитик, а не тренер», — пишет интернет-пользователь.
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Напомним, Валерий Карпин работал тренером в «Ростове» с 2017 года. В 2021 году он временно покинул пост, а в 2022 году — продолжил тренировать ростовских футболистов. Сегодня, 25 января, стало известно, что Карпин ушел с должности главного тренера.

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