Главным тренером ФК «Ростов» стал испанец Джонатан Альба

Posted 25 февраля, 13:51
Published 25 февраля, 13:51
Modified 25 февраля, 13:53
Updated 25 февраля, 13:53
По данным источника, главным тренером «Ростова» стал 43-летний Джонатан Альба. Он работал в штабе Карпина с начала 2018 года в качестве главного аналитика.
В 2021 году тренер вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м — вернулся в ФК «Ростов». У Альбы также есть опыт работы в сборной Румынии.
В комментариях под постом в телеграм-канале футбольного клуба пользователи оказались поражены кадровыми изменениями в «Ростове». Некоторые из них пожелали главному тренеру удачи, а другие — негативно восприняли смену поста.
«Что происходит?», — удивляется пользователь.
«Спасибо хоть, что из нашего штаба», — иронично отметил подписчик телеграм-канала.
«Он аналитик, а не тренер», — пишет интернет-пользователь.
Напомним, Валерий Карпин работал тренером в «Ростове» с 2017 года. В 2021 году он временно покинул пост, а в 2022 году — продолжил тренировать ростовских футболистов. Сегодня, 25 января, стало известно, что Карпин ушел с должности главного тренера.