Главным тренером ФК «Ростов» стал испанец Джонатан Альба

Напомним, Валерий Карпин работал тренером в «Ростове» с 2017 года. В 2021 году он временно покинул пост, а в 2022 году — продолжил тренировать ростовских футболистов. Сегодня, 25 января, стало известно, что Карпин ушел с должности главного тренера.