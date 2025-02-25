Главный тренер «Ростова» Карпин покинул свой пост

Posted 25 февраля, 13:25
Published 25 февраля, 13:25
Modified 25 февраля, 13:27
Updated 25 февраля, 13:27
Напомним, Валерий Карпин работал тренером в «Ростове» с 2017 года. В 2021 году он временно покинул пост. Это произошло через два месяца после того, как он стал главным тренером российской сборной. А в 2022 году он снова вернулся в «Ростов».
«Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну», — сообщает Арташес Арутюнянц.
Ранее тренер уже заявлял в интервью о скором уходе из ФК. Тогда он сообщил, что это связано с желанием взять паузу в футбольной карьере и уйти на отдых.