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Posted 25 февраля, 13:25

Published 25 февраля, 13:25

Modified 25 февраля, 13:27

Updated 25 февраля, 13:27

Валерий Карпин ушел в отставку

Главный тренер «Ростова» Карпин покинул свой пост

25 февраля 2025, 13:25
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов». Валерий Карпин ушел в отставку
Валерий Карпин покинул пост тренера «Ростова» ради работы в сборной России. Об этом сообщил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.

Напомним, Валерий Карпин работал тренером в «Ростове» с 2017 года. В 2021 году он временно покинул пост. Это произошло через два месяца после того, как он стал главным тренером российской сборной. А в 2022 году он снова вернулся в «Ростов».

«Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну», — сообщает Арташес Арутюнянц.

Ранее тренер уже заявлял в интервью о скором уходе из ФК. Тогда он сообщил, что это связано с желанием взять паузу в футбольной карьере и уйти на отдых.

«Хоть завтра»: Карпин рассказал о желании покинуть пост главного тренера ФК «Ростов»
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