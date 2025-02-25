Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год

2024 год был первым годом нашей трехлетней стратегии, и группа ВТБ перевыполнила показатели стратегии не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 миллиона, превысив 24,5 миллионов человек.