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Posted 25 февраля, 08:37

Published 25 февраля, 08:37

Modified 25 февраля, 08:39

Updated 25 февраля, 08:39

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год

25 февраля 2025, 08:37
Фото: ВТБ.
Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует обобщенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами отчетности (МСФО), с заключением независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«Группа ВТБ закрыла 2024 год с рекордными результатами, заработав чистую прибыль в размере 551,4 млрд рублей, на 27,6% выше, чем в предыдущем году. Рентабельность капитала по итогам года составила 22,9%.

Высокий уровень прибыльности сопровождался активным ростом бизнеса: кредитный портфель за год вырос на 13,2%, средства клиентов — на 20,5%.

2024 год был первым годом нашей трехлетней стратегии, и группа ВТБ перевыполнила показатели стратегии не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 миллиона, превысив 24,5 миллионов человек.

Поддержку финансовым результатам 2024 года оказали эффективная работа с заблокированными активами и сильный рост чистых комиссионных доходов, составивший 24%.

Результаты 2024 года создают прочную основу для развития бизнеса в текущем 2025 году, в течение которого будет сохраняться сложная для банков операционная среда, и для исполнения стратегической цели по суммарной прибыли за 2024 и 2025 годы».

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