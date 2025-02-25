Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год

Posted 25 февраля, 08:37
Published 25 февраля, 08:37
Modified 25 февраля, 08:39
Updated 25 февраля, 08:39
Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:
«Группа ВТБ закрыла 2024 год с рекордными результатами, заработав чистую прибыль в размере 551,4 млрд рублей, на 27,6% выше, чем в предыдущем году. Рентабельность капитала по итогам года составила 22,9%.
Высокий уровень прибыльности сопровождался активным ростом бизнеса: кредитный портфель за год вырос на 13,2%, средства клиентов — на 20,5%.
2024 год был первым годом нашей трехлетней стратегии, и группа ВТБ перевыполнила показатели стратегии не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 миллиона, превысив 24,5 миллионов человек.
Поддержку финансовым результатам 2024 года оказали эффективная работа с заблокированными активами и сильный рост чистых комиссионных доходов, составивший 24%.
Результаты 2024 года создают прочную основу для развития бизнеса в текущем 2025 году, в течение которого будет сохраняться сложная для банков операционная среда, и для исполнения стратегической цели по суммарной прибыли за 2024 и 2025 годы».