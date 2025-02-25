«Искры полетели во все стороны»: в школе в Ростове вспыхнула лампа прямо над партами

Posted 25 февраля, 13:00
Published 25 февраля, 13:00
Modified 25 февраля, 13:02
Updated 25 февраля, 13:02
25 февраля в соцмедиа распространилась информация о якобы произошедшем возгорании в школе № 18. По данным очевидцев, инцидент произошел после окончания урока. Ученики заметили дым, исходящий от одной из ламп, а затем из нее полетели искры.
«Когда искры полетели, все быстро выбежали», — пишет телеграм-канал «Ростов папа».
Сотрудники регионального МЧС прокомментировали данный инцидент. По данным ведомства, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Проблему решили до прибытия пожарных.
По данным ведомства, пожарная сигнализация сработала. Несмотря на это, на видео ее почти слышно на фоне криков учеников.