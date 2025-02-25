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Posted 25 февраля, 13:00

Published 25 февраля, 13:00

Modified 25 февраля, 13:02

Updated 25 февраля, 13:02

Школа 18 в Ростове

«Искры полетели во все стороны»: в школе в Ростове вспыхнула лампа прямо над партами

25 февраля 2025, 13:00
Фото: Яндекс. Карты. Школа 18 в Ростове

В школе № 18 в Ростове вспыхнула лампа прямо над партами

В Ростове в одной из школ Первомайского района вспыхнула электрическая лампа прямо над партами. О том, что там произошло, рассказали в региональном МЧС.

25 февраля в соцмедиа распространилась информация о якобы произошедшем возгорании в школе № 18. По данным очевидцев, инцидент произошел после окончания урока. Ученики заметили дым, исходящий от одной из ламп, а затем из нее полетели искры.

«Когда искры полетели, все быстро выбежали», — пишет телеграм-канал «Ростов папа».

Сотрудники регионального МЧС прокомментировали данный инцидент. По данным ведомства, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Проблему решили до прибытия пожарных.

По данным ведомства, пожарная сигнализация сработала. Несмотря на это, на видео ее почти слышно на фоне криков учеников.

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Ранее в Ростове на складе с макулатурой вспыхнул крупный пожар.

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