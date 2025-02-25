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Posted 25 февраля, 16:18

Published 25 февраля, 16:18

Modified 25 февраля, 16:20

Updated 25 февраля, 16:20

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов»

Итоги вторника: Валерий Карпин покинул «Ростов», а жителей Дона травили шаурмой

25 февраля 2025, 16:18
Фото: ФК «Ростов». Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов»
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов», его место занял испанец. Тем временем в регионе выявили больше 90 шаурмичных с небезопасным мясом, а ростовчан лишили «умных домофонов».

Небезопасное мясо

По данным Россельхознадзора, в 2025 году в регионе были выявлены нарушения в 93 заведениях, в которых готовят и продают шаурму.

Большинство из таких кафе работали без регистрации в федеральной информсистеме в области ветеринарии.

Из-за этого нельзя было выявить безопасность сырья, а также узнать, проходила ли мясная продукция ветеринарную экспертизу.

Также у некоторых заведений не было данных об электронных ветеринарных сопроводительных документах (ЭВСД). Это также могло привести к продаже опасной для потребителей продукции.

Всем предприятиям были выданы предостережения о недопустимости дальнейших нарушений.

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По данным Россельхознадзора, в 2025 году в регионе были выявлены нарушения в 93 заведениях, в которых готовят и продают шаурму.
По данным Россельхознадзора, в 2025 году в регионе были выявлены нарушения в 93 заведениях, в которых готовят и продают шаурму.. Фото: Unsplash

Домофонов не будет

Об «умных» домофонах, которые будут уведомлять население об опасности, заговорили еще в 2023 году, а в 2024-м — представили пилотный проект.

Однако в СМИ появились сведения о том, что в ближайшее время в Ростове они не появятся.

Реализацию этого проекта пришлось отложить, несмотря на успешно пройденный этап тестирования. Причины данного решения неизвестны.

Однако, как сообщил региональный Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сейчас дончане могут получать предупреждения об опасности другими способами.

Это — системы централизованного и экстренного оповещения населения, а также СМС-рассылки и уведомления в приложении «МЧС России».

Джонатан Альба
Джонатан Альба. Фото: ФК «Ростов»
Главным тренером ФК «Ростов» стал испанец Джонатан Альба
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Испанец во главе «Ростова»

Сегодня, 25 января, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он тренировал ростовских футболистов с 2017 года.

Карпин уже покидал пост в 2021 году. Он заявил о своем уходе накануне старта очередного сезона, но в марте 2022-го — вернулся.

Как объяснил Карпин, его решение связано с тем, что он полностью собирается посвятить себя работе в сборной России.

Теперь главным тренером «Ростова» стал 43-летний Джонатан Альба. Известно, что он работал аналитиком в штабе Карпина с 2018 года. В 2021-м он вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м — вернулся в «Ростов».

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