Итоги вторника: Валерий Карпин покинул «Ростов», а жителей Дона травили шаурмой

Posted 25 февраля, 16:18
Published 25 февраля, 16:18
Modified 25 февраля, 16:20
Updated 25 февраля, 16:20
По данным Россельхознадзора, в 2025 году в регионе были выявлены нарушения в 93 заведениях, в которых готовят и продают шаурму.
Большинство из таких кафе работали без регистрации в федеральной информсистеме в области ветеринарии.
Из-за этого нельзя было выявить безопасность сырья, а также узнать, проходила ли мясная продукция ветеринарную экспертизу.
Также у некоторых заведений не было данных об электронных ветеринарных сопроводительных документах (ЭВСД). Это также могло привести к продаже опасной для потребителей продукции.
Всем предприятиям были выданы предостережения о недопустимости дальнейших нарушений.
Об «умных» домофонах, которые будут уведомлять население об опасности, заговорили еще в 2023 году, а в 2024-м — представили пилотный проект.
Однако в СМИ появились сведения о том, что в ближайшее время в Ростове они не появятся.
Реализацию этого проекта пришлось отложить, несмотря на успешно пройденный этап тестирования. Причины данного решения неизвестны.
Однако, как сообщил региональный Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сейчас дончане могут получать предупреждения об опасности другими способами.
Это — системы централизованного и экстренного оповещения населения, а также СМС-рассылки и уведомления в приложении «МЧС России».
Сегодня, 25 января, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он тренировал ростовских футболистов с 2017 года.
Карпин уже покидал пост в 2021 году. Он заявил о своем уходе накануне старта очередного сезона, но в марте 2022-го — вернулся.
Как объяснил Карпин, его решение связано с тем, что он полностью собирается посвятить себя работе в сборной России.
Теперь главным тренером «Ростова» стал 43-летний Джонатан Альба. Известно, что он работал аналитиком в штабе Карпина с 2018 года. В 2021-м он вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м — вернулся в «Ростов».