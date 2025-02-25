Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури

Все вспышки на Солнце делят на три класса. К Х-классу относят большие вспышки, которые могут вызывать радиопомехи и затяжные магнитные бури. Вспышки М-класса — средние по размеру и могут привести к коротким перебоям связи в полярных регионах, а также к небольшим магнитным бурям. Вспышки С-класса — самые незначительные для Земли и последствия их так же малы.