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Posted 25 февраля, 06:29

Published 25 февраля, 06:29

Modified 25 февраля, 06:31

Updated 25 февраля, 06:31

Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури

Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури

25 февраля 2025, 06:29
Фото: Изображение Midjourney. Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури
На Солнце несколько дней подряд фиксируют вспышки высшего и среднего балла (X-класса и M-класса). Об этом сообщили в лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Подобные явления могут привести к мощным геомагнитным бурям на Земле, в том числе в Ростовской области.

Ученые заявили, что поздним вечером 23 февраля произошла вспышка Х-балла. Максимум излучения зафиксировали около 22.30 мск (Х2.0). Последний раз подобную вспышку наблюдали в начале декабря 2024 года.

Накануне и после этого наблюдались вспышки М-класса, в том числе М4.9, которая считается крупной. А в ночь на 25 февраля (около 03.30 мск) произошла вспышка класса М3.9.

Все вспышки на Солнце делят на три класса. К Х-классу относят большие вспышки, которые могут вызывать радиопомехи и затяжные магнитные бури. Вспышки М-класса — средние по размеру и могут привести к коротким перебоям связи в полярных регионах, а также к небольшим магнитным бурям. Вспышки С-класса — самые незначительные для Земли и последствия их так же малы.

Ранее стало известно, когда ждать геомагнитные бури в марте.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Астрономия#Магнитные бури#Солнце#Геомагнитные буря#Вспышки
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