Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури

Posted 25 февраля, 06:29
Published 25 февраля, 06:29
Modified 25 февраля, 06:31
Updated 25 февраля, 06:31
Ученые заявили, что поздним вечером 23 февраля произошла вспышка Х-балла. Максимум излучения зафиксировали около 22.30 мск (Х2.0). Последний раз подобную вспышку наблюдали в начале декабря 2024 года.
Накануне и после этого наблюдались вспышки М-класса, в том числе М4.9, которая считается крупной. А в ночь на 25 февраля (около 03.30 мск) произошла вспышка класса М3.9.
Все вспышки на Солнце делят на три класса. К Х-классу относят большие вспышки, которые могут вызывать радиопомехи и затяжные магнитные бури. Вспышки М-класса — средние по размеру и могут привести к коротким перебоям связи в полярных регионах, а также к небольшим магнитным бурям. Вспышки С-класса — самые незначительные для Земли и последствия их так же малы.
Ранее стало известно, когда ждать геомагнитные бури в марте.