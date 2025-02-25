Ключевые результаты глобальных бизнес-линий группы ВТБ выросли

Posted 25 февраля, 14:53
Published 25 февраля, 14:53
Modified 25 февраля, 14:53
Updated 25 февраля, 14:53
В 2024 году более 7,8 млн клиентов ВТБ разместили свои средства на депозиты или накопительные счета, каждый третий клиент ВТБ сегодня — вкладчик. По состоянию на конец года более 22 млн (MAU) человек пользуются ВТБ Онлайн, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла почти на 50% за год.
В 2024 году ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в ВТБ по СБП превысил 500 млрд рублей. Сумма покупок картой через POS терминалы и платежей физических лиц в пользу юридических лиц (C2B) увеличилась на 40% по отношению к 2023 году. Банк активно развивал новые продукты, которые также влияли на переход клиентов в ВТБ: полностью обновилась программа лояльности — клиенты стали получать кешбэк рублями, при этом месячный лимит кешбэка был увеличен для всех сегментов. ВТБ первым на рынке запустил концепцию «Семейного банка» и раздел «Близкие» в ВТБ Онлайн, позволяющий клиентам объединяться в группы. Сегодня клиенты ВТБ создали уже более 3 миллионов семейных связей. С момента запуска проводилась масштабная федеральная рекламная кампания, за период которой удалось привлечь 740 тысяч новых для Банка клиентов.
Средний и малый бизнес. По состоянию на конец 2024 года Банк обслуживает порядка 1,67 млн предприятий и предпринимателей. В 2024 году ВТБ перешел на новую модель обслуживания бизнеса — Банк предоставил персонального менеджера каждому клиенту, независимо от масштабов, оборотов и срока обслуживания. Кроме того, в 2024 году Банк начал обслуживать предпринимателей и компании Крыма и новых регионов, разработав для них специальную линейку пакетов услуг «Юг», учитывающую особенности и потребности бизнеса региона.
Корпоративно-инвестиционный бизнес. По состоянию на конец 2024 года группа ВТБ обслуживает 24 тысячи крупнейших клиентов — юридических лиц и 1,8 тысяч групп компаний, охват рынка составляет 86%. По итогам 2024 года Банк сохранил долю рынка по кредитам и депозитам клиентов Корпоративно-инвестиционного бизнеса и значительно нарастил долю рынка в текущих счетах, несмотря на ситуацию со ставкой и конкурентной борьбой за средства клиентов. Банк ВТБ упрочил лидирующие позиции в инвестиционном бизнесе — на рынке структурных продуктов, драгоценных металлов, конверсионных операций, выпуска облигаций, цифровых финансовых активов, деривативов и других финансовых инструментов. Значительное внимание в 2024 году уделялось развитию международных расчетов в рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности наших клиентов в условиях существующих рыночных ограничений. Интернет-банк для клиентов Корпоративно-инвестиционного бизнеса занял верхние строчки независимых рейтингов, отразив существенный вклад в автоматизацию и совершенствование процессов и предоставление продуктов.
Активы розничного брокера ВТБ в 2024 году выросли на 17% и превысили 1,6 трлн рублей, а число клиентов увеличилось до 3,6 млн человек. Банк запустил для брокерских клиентов торговлю и вывод денег в выходные дни, расширил географию присутствия команды Advisory в регионах (клиенты могут пообщаться лично с инвестиционными консультантами в 22 городах), первым на рынке реализовал сервис голосования на собраниях акционеров в приложении ВТБ Мои Инвестиции, а также запустил образовательную платформу «ФинКод». В 2024 году ВТБ начал предоставлять брокерские услуги клиентам-юридическим лицам. В течение года банк ВТБ был признан «Компанией рынка облигаций» конкурса «Элита фондового рынка, а ВТБ Мои Инвестиции получили премию Investfunds Awards как „Лучшее мобильное приложение брокерской компании“.