Ключевые результаты глобальных бизнес-линий группы ВТБ выросли

В 2024 году ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в ВТБ по СБП превысил 500 млрд рублей. Сумма покупок картой через POS терминалы и платежей физических лиц в пользу юридических лиц (C2B) увеличилась на 40% по отношению к 2023 году. Банк активно развивал новые продукты, которые также влияли на переход клиентов в ВТБ: полностью обновилась программа лояльности — клиенты стали получать кешбэк рублями, при этом месячный лимит кешбэка был увеличен для всех сегментов. ВТБ первым на рынке запустил концепцию «Семейного банка» и раздел «Близкие» в ВТБ Онлайн, позволяющий клиентам объединяться в группы. Сегодня клиенты ВТБ создали уже более 3 миллионов семейных связей. С момента запуска проводилась масштабная федеральная рекламная кампания, за период которой удалось привлечь 740 тысяч новых для Банка клиентов.