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Posted 25 февраля, 07:14

Published 25 февраля, 07:14

Modified 25 февраля, 07:16

Updated 25 февраля, 07:16

Машина в снегу

Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на заснеженной дороге в Ростове

25 февраля 2025, 07:14
Фото: Pxhere. Машина в снегу
В Ростове легковушка вылетела в кювет на заснеженной трассе и опрокинулась вверх колесами. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Доватора.

По словам очевидцев, машину выбросило с дороги недалеко от торгового центра Metro.

— Занесло на нечищенной дороге, она врезалась в столб и улетела в кювет, — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости» со ссылкой на свидетелей аварии.

В комментариях горожане отметили, что оказаться в подобной ситуации мог каждый. Из-за слоя снега на проезжей части машины то и дело заносило.

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Видео: t.me/etorostov. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на заснеженной дороге в Ростове
— Я в занос улетел при 50 километрах в час, когда перестраивался. Руль пропал сразу, — поделился один из подписчиков.
— Чистили бы дорогу — и такого не случилось бы. Ни одной машины снегоуборочной на Левенцовке! — возмутились ростовчане. — Администрация, почему дороги нечищенные?

Официальной информации о ДТП пока нет.

Ранее на заснеженной трассе в ДТП попали полицейские, которые везли обвиняемого в суд.

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