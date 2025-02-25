Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на заснеженной дороге в Ростове

Posted 25 февраля, 07:14
Published 25 февраля, 07:14
Modified 25 февраля, 07:16
Updated 25 февраля, 07:16
По словам очевидцев, машину выбросило с дороги недалеко от торгового центра Metro.
— Занесло на нечищенной дороге, она врезалась в столб и улетела в кювет, — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости» со ссылкой на свидетелей аварии.
В комментариях горожане отметили, что оказаться в подобной ситуации мог каждый. Из-за слоя снега на проезжей части машины то и дело заносило.
— Я в занос улетел при 50 километрах в час, когда перестраивался. Руль пропал сразу, — поделился один из подписчиков.
— Чистили бы дорогу — и такого не случилось бы. Ни одной машины снегоуборочной на Левенцовке! — возмутились ростовчане. — Администрация, почему дороги нечищенные?
Официальной информации о ДТП пока нет.
Ранее на заснеженной трассе в ДТП попали полицейские, которые везли обвиняемого в суд.