Маркетплейс здоровья «Здравсити» увеличил размер кешбэка за покупку лекарств

Posted 25 февраля, 10:08
Published 25 февраля, 10:08
Modified 25 февраля, 10:10
Updated 25 февраля, 10:10
В обновленной версии мобильного приложениия сервиса появилась функция выбора любимого товара, за который можно получать повышенный кешбэк и использовать его для оплаты последующих заказов.
«Не секрет, что аптечные товары дорожают — по итогам прошлого года, прирост средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного препарата на рынке фармретейла оказался в пределах 17%. Оправданно, что покупатели ищут возможности сэкономить. Новая механика, которую мы предложили пользователям мобильного приложения „Здравсити“, призвана помочь им в этом. Особенно выгодной она окажется в случае приобретения дорогостоящего средства», — рассказал генеральный директор маркетплейса здоровья Евгений Ружейников.
В отличие от стандартного 1% от суммы покупки на бонусный баланс будут зачисляться в виде баллов 5% от стоимости выкупленного любимого товара. Ими можно оплачивать до 70% заказа. Один балл равен одному рублю.
Раз в месяц можно выбрать один товар для получения повышенного кешбэка, отметив его карточке товара в качестве любимого. Особые условия начисления баллов за него будут действовать до конца календарного месяца. В случае, если выбранная позиция закончится раньше и пользователь не успеет ее купить, придет оповещение с предложением отметить в качестве любимого другой товар.
Обновленные условия программы лояльности распространяются в мобильном приложении на весь ассортимент, представленный на витрине маркетплейса здоровья «Здравсити», включая рецептурные препараты и средства с истекающими сроками годности. Единственное исключение — комплекты, состоящие из нескольких позиций.
ООО «Здравсити», ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561
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