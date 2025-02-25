Маркетплейс здоровья «Здравсити» увеличил размер кешбэка за покупку лекарств

Раз в месяц можно выбрать один товар для получения повышенного кешбэка, отметив его карточке товара в качестве любимого. Особые условия начисления баллов за него будут действовать до конца календарного месяца. В случае, если выбранная позиция закончится раньше и пользователь не успеет ее купить, придет оповещение с предложением отметить в качестве любимого другой товар.