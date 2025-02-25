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Posted 25 февраля, 10:08

Published 25 февраля, 10:08

Modified 25 февраля, 10:10

Updated 25 февраля, 10:10

Маркетплейс здоровья «Здравсити» увеличил размер кешбэка за покупку лекарств

Маркетплейс здоровья «Здравсити» увеличил размер кешбэка за покупку лекарств

25 февраля 2025, 10:08
Фото: пресс-служба «Здравсити».
Мультисервисная платформа товаров и услуг для здоровья и красоты «Здравсити» расширяет возможности для пользователей сэкономить на покупках в рамках программы лояльности «Здравсити Плюс».

В обновленной версии мобильного приложениия сервиса появилась функция выбора любимого товара, за который можно получать повышенный кешбэк и использовать его для оплаты последующих заказов.

«Не секрет, что аптечные товары дорожают — по итогам прошлого года, прирост средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного препарата на рынке фармретейла оказался в пределах 17%. Оправданно, что покупатели ищут возможности сэкономить. Новая механика, которую мы предложили пользователям мобильного приложения „Здравсити“, призвана помочь им в этом. Особенно выгодной она окажется в случае приобретения дорогостоящего средства», — рассказал генеральный директор маркетплейса здоровья Евгений Ружейников.

В отличие от стандартного 1% от суммы покупки на бонусный баланс будут зачисляться в виде баллов 5% от стоимости выкупленного любимого товара. Ими можно оплачивать до 70% заказа. Один балл равен одному рублю.

Раз в месяц можно выбрать один товар для получения повышенного кешбэка, отметив его карточке товара в качестве любимого. Особые условия начисления баллов за него будут действовать до конца календарного месяца. В случае, если выбранная позиция закончится раньше и пользователь не успеет ее купить, придет оповещение с предложением отметить в качестве любимого другой товар.

Обновленные условия программы лояльности распространяются в мобильном приложении на весь ассортимент, представленный на витрине маркетплейса здоровья «Здравсити», включая рецептурные препараты и средства с истекающими сроками годности. Единственное исключение — комплекты, состоящие из нескольких позиций.

ООО «Здравсити», ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561

Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, ком. 9

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