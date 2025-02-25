Мороз до -23 градусов ударит по Ростовской области

Posted 25 февраля, 04:20
Published 25 февраля, 04:20
Modified 25 февраля, 19:25
Updated 25 февраля, 19:25
Вероятно, самые сильные морозы будут на севере региона. К этой части Дона относятся Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Миллеровский, Чертковский районы. В остальных муниципалитетах похолодает максимум до -14 градусов, при прояснениях — до -19.
На юге Ростовской области (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский и соседние с ними районы) ожидается более теплая погода. Там прогнозируют всего -3 градуса.
В течение суток 26 и 27 февраля возможен небольшой снег. В отдельных районах появится туман и изморозь, а дороги покроются коркой льда.
Ранее стал известен подробный прогноз погоды в Ростовской области на весь март.