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Posted 25 февраля, 04:20

Published 25 февраля, 04:20

Modified 25 февраля, 19:25

Updated 25 февраля, 19:25

Жуткий мороз до -23 градусов ударит по Ростовской области

Мороз до -23 градусов ударит по Ростовской области

25 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI. Жуткий мороз до -23 градусов ударит по Ростовской области
В Ростовской области обещают крепкие морозы в ближайшие дни. Столбик термометра опустится до -23 градуса, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

Вероятно, самые сильные морозы будут на севере региона. К этой части Дона относятся Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Миллеровский, Чертковский районы. В остальных муниципалитетах похолодает максимум до -14 градусов, при прояснениях — до -19.

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На юге Ростовской области (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский и соседние с ними районы) ожидается более теплая погода. Там прогнозируют всего -3 градуса.

В течение суток 26 и 27 февраля возможен небольшой снег. В отдельных районах появится туман и изморозь, а дороги покроются коркой льда.

Ранее стал известен подробный прогноз погоды в Ростовской области на весь март.

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