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Posted 25 февраля, 10:04

Published 25 февраля, 10:04

Modified 25 февраля, 10:06

Updated 25 февраля, 10:06

Человек со смартфоном

Мошенники заваливают ростовчан письмами с Госуслуг. Как понять, что вас обманывают?

25 февраля 2025, 10:04
Фото: Unsplash. Человек со смартфоном

Мошенники массово заваливают жителей Ростова письмами якобы с Госуслуг

Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди рассказали, что получили странные письма на электронную почту и едва не стали жертвой мошенников.

По словам ростовчан, полученные на почту письма мало чем отличались от тех, которые приходят с сайта Госуслуг.

Однако одних насторожил адрес отправителя, который содержал фамилию и имя. Других — необходимость обратиться на указанный в письме телефон «горячей линии».

«Я посмотрела на официальном сайте, и оказалось, что телефон горячей линии Госуслуг совсем другой, чем тот, что указан в письме», — отмечает ростовчанка Елена.
Некоторые неточности в полученном электронном письме насторожили ростовчан
Некоторые неточности в полученном электронном письме насторожили ростовчан . Фото: скрин с письма . rostovgazeta.ru
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Суть этого письма проста. Обратившегося по номеру оппонента попросят назвать код, который поступит на телефон. Якобы, он нужен для восстановления доступа к личному кабинету. А дальше человек лишится этого доступа.

Схема далеко не нова, но подходы к взлому мошенники совершенствуют.

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Эксперты предостерегают — переходить по ссылкам в странных сообщениях или звонить на указанный в письме номер телефона, категорически не следует. Во всех случаях лучше обратиться на официальный номер организации. А его нужно найти в открытом доступе в Сети.

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