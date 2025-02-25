Мошенники заваливают ростовчан письмами с Госуслуг. Как понять, что вас обманывают?

Posted 25 февраля, 10:04
Published 25 февраля, 10:04
Modified 25 февраля, 10:06
Updated 25 февраля, 10:06
По словам ростовчан, полученные на почту письма мало чем отличались от тех, которые приходят с сайта Госуслуг.
Однако одних насторожил адрес отправителя, который содержал фамилию и имя. Других — необходимость обратиться на указанный в письме телефон «горячей линии».
«Я посмотрела на официальном сайте, и оказалось, что телефон горячей линии Госуслуг совсем другой, чем тот, что указан в письме», — отмечает ростовчанка Елена.
Суть этого письма проста. Обратившегося по номеру оппонента попросят назвать код, который поступит на телефон. Якобы, он нужен для восстановления доступа к личному кабинету. А дальше человек лишится этого доступа.
Схема далеко не нова, но подходы к взлому мошенники совершенствуют.
Эксперты предостерегают — переходить по ссылкам в странных сообщениях или звонить на указанный в письме номер телефона, категорически не следует. Во всех случаях лучше обратиться на официальный номер организации. А его нужно найти в открытом доступе в Сети.