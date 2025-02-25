На Тургеневской в Ростове-на-Дону снесут столетний дом

Posted 25 февраля, 06:33
Published 25 февраля, 06:33
Modified 25 февраля, 06:35
Updated 25 февраля, 06:35
В документах идет речь об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. Это связано с тем, что двухэтажное здание на улице Тургеневской, 77 признали аварийным и подлежащим сносу.
Многоквартирный дом был построен в конце XIX века, в 1880 году. Жилой площади насчитывается менее 300 квадратных метров. Некогда там проживали десятки людей, но со временем вековой дом стал разрушаться. В 2021-м его признали аварийным и расселили.
Власти продолжают выплачивать компенсации за квартиры. Как только все выплаты перечислят бывшим владельцам, старинный дом снесут.
Также в планах на снос — скандальные заброшки на улице Мечникова.