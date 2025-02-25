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Posted 25 февраля, 06:33

Published 25 февраля, 06:33

Modified 25 февраля, 06:35

Updated 25 февраля, 06:35

Ростов-на-Дону, Тургеневская, 77

На Тургеневской в Ростове-на-Дону снесут столетний дом

25 февраля 2025, 06:33
Фото: Яндекс. Карты. Ростов-на-Дону, Тургеневская, 77
Вековой дом на улице Тургеневской в Ростове пойдет под снос. Постановление об этом с подписью и. о. главы администрации Александра Скрябина размещено на сайте городской мэрии.

В документах идет речь об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. Это связано с тем, что двухэтажное здание на улице Тургеневской, 77 признали аварийным и подлежащим сносу.

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Многоквартирный дом был построен в конце XIX века, в 1880 году. Жилой площади насчитывается менее 300 квадратных метров. Некогда там проживали десятки людей, но со временем вековой дом стал разрушаться. В 2021-м его признали аварийным и расселили.

Власти продолжают выплачивать компенсации за квартиры. Как только все выплаты перечислят бывшим владельцам, старинный дом снесут.

Также в планах на снос — скандальные заброшки на улице Мечникова.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Снос#Ростов#Аварийное здание#Муниципальные нужды#Компенсации#Исторический центр#Тургеневская улица
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