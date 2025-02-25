Начальник регуправления спецсвязи раскрыл детали процедуры перевозки ценных грузов

Posted 25 февраля, 17:30
Published 25 февраля, 17:30
Modified 25 февраля, 17:30
Updated 25 февраля, 17:30
Начальник регионального управления специальной связи по Приволжскому региону (ФГУП «Главный центр специальной связи») Руслан Атаев рассказал «Комсомольской правде» о динамике перевозки и поделился особенностями стратегии управления на год.
Согласно его информации, в Приволжском регионе зарегистрирован максимальный прирост перевозок наркосодержащих и психотропных веществ. За 2024 год объемы прибавились на 92,5%, тогда как общая динамика по стране достигла 23%. Тенденция сформировалась на фоне действия нескольких факторов, и в первую очередь это объясняют интенсивным развитием фармацевтики: локальные производства нарастили темпы выпуска отечественных лекарственных препаратов. «Также наша страна активно осуществляет импорт наркосодержащих средств и других лекарств», — подвел итог Руслан Атаев.
Работа с данной категорией грузов немыслима без основательной подготовки. Доставку лекарственных препаратов осуществляют в медицинских контейнерах и при определенных температурах. Таким образом, в автопарке нужны специальные транспортные средства, которые располагают необходимыми креплениями и устройствами для обеспечения определенных показателей влажности и холода. Перевозка наркосодержащих и психотропных веществ нуждается в высоком уровне безопасности, для обеспечения которого требуется вооруженное сопровождение.
Поскольку перемещаются ценные и стратегически важные отправления, весь большегрузный и легковой транспорт Главного центра специальной связи прошел переоборудование под конкретные требования и задачи.
Руслан Атаев указал, что кузов некоторых автомобилей обеспечен броневой защитой, в гараже есть модели для перевозки опасных грузов. Для доставки небольших посылок и корреспонденции используется модифицированный «Москвич», поделился начальник регуправления.
Он согласился с тем, что в перспективе при доставке стандартных отправлений можно будет задействовать беспилотные технологии, но, по его мнению, это реально лишь с рядом оговорок и только в качестве поддержки.
Руслан Атаев напомнил: к перевозке государственной корреспонденции и ценных грузов привлекают подготовленных сотрудников, которые способны взять под контроль каждый этап и нести ответственность, что непосильно для робота. Беспилотной машине сопровождение по спутниковой связи нужно на всем маршруте следования. К несчастью, на многих территориях России спутниковая связь не развита. В итоге подобный транспорт просто перестанет работать или потеряется, предположил начальник регионального управления специальной связи.
В целях обеспечения особой безопасности грузов специалисты готовят особый уникальный маршрут, который можно отслеживать через систему мониторинга. Доставка хрупких грузов осуществляется в ударопрочных и водонепроницаемых кофрах, а для небольших отправлений есть сейф-пакеты. Перевозку проводит экипаж с серьезной огневой и физической подготовкой.
«Сотруднику доверяется груз с высокой оценочной стоимостью, поэтому в нем мы должны быть уверены», — подчеркнул Атаев.
Услуги Спецсвязи полезны как для государственных структур, так и для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
В 2025 году компания приняла решение сосредоточиться на развитии филиалов, относящихся к региональному управлению по Приволжскому региону. Речь идет об обеспечении экономических показателей, наращивании доли перевозок различных категорий грузов, улучшении клиентского сервиса, заявил Руслан Атаев.