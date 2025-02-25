«Не трогайте, уйдите!»: появились кадры экстренной эвакуации в школе №18 в Ростове

Posted 25 февраля, 13:15
Published 25 февраля, 13:15
Modified 25 февраля, 13:17
Updated 25 февраля, 13:17
Информация о пожаре появилась в телеграм-каналах 25 февраля. По данным очевидцев, инцидент произошел после окончания урока.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что от одной из ламп исходит черный дым, а затем из нее начинают лететь искры во все стороны.
«Когда искры полетели, все быстро выбежали», — пишет источник.
На опубликованном видео слышно, как преподаватель требует от учеников отойти подальше от источника опасности: «Не трогай, уйди оттуда, не трогай», — кричит учитель.
Сотрудники регионального МЧС объяснили, что произошло короткое замыкание электропроводки. Проблему решили до прибытия пожарных.
Также в ведомстве отметили, что пожарная сигнализация сработала.
«Пострадавших нет, но могло закончиться плачевно!.. Пожарная сигнализация здесь оставляет желать лучшего! Дети на уроках перекрикивают её в два раза», — цитирует телеграм-канал «Ростов папа» слова очевидца.