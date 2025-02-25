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Posted 25 февраля, 13:15

Published 25 февраля, 13:15

Modified 25 февраля, 13:17

Updated 25 февраля, 13:17

Школа №18 в Ростове

«Не трогайте, уйдите!»: появились кадры экстренной эвакуации в школе №18 в Ростове

25 февраля 2025, 13:15
Фото: Яндекс. Карты. Школа №18 в Ростове

Появились кадры экстренной эвакуации в школе №18 в Ростове из-за горящей лампы

В Ростове в одной из школ Первомайского района эвакуировали учеников и педагогов из-за сработавшей пожарной сигнализации. Кадры очевидцев появились в телеграм-канале «Ростов папа».

Информация о пожаре появилась в телеграм-каналах 25 февраля. По данным очевидцев, инцидент произошел после окончания урока.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, видно, что от одной из ламп исходит черный дым, а затем из нее начинают лететь искры во все стороны.

«Когда искры полетели, все быстро выбежали», — пишет источник.

На опубликованном видео слышно, как преподаватель требует от учеников отойти подальше от источника опасности: «Не трогай, уйди оттуда, не трогай», — кричит учитель.

Сотрудники регионального МЧС объяснили, что произошло короткое замыкание электропроводки. Проблему решили до прибытия пожарных.

Также в ведомстве отметили, что пожарная сигнализация сработала.

«Пострадавших нет, но могло закончиться плачевно!.. Пожарная сигнализация здесь оставляет желать лучшего! Дети на уроках перекрикивают её в два раза», — цитирует телеграм-канал «Ростов папа» слова очевидца.
Пожар случился в торговом центре в жилом районе Ростова-на-Дону
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Видео: ТГ Ростов Папа. Школа №18 в Ростове

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Ростова напугал крупный пожар на складе на Доватора.

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#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Школа#Пожар#МЧС#Инцидент#Происшествия#Короткое замыкание
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