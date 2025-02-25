«Нельзя быть лузерами»: в Госдуме отреагировали на уход Карпина из «Ростова»

Posted 25 февраля, 18:48
Published 25 февраля, 18:48
Modified 25 февраля, 18:50
Updated 25 февраля, 18:50
Напомним, сегодня, 25 января, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он тренировал ростовских футболистов с 2017 года.
Как объяснил сам Карпин, его решение связано с тем, что он полностью собирается посвятить себя работе в российской сборной. Теперь тренерский состав «Ростова» возглавляет 43-летний испанец Джонатан Альба.
Свищев назвал решение Карпина «неплохим» и отметил, что на российской сборной оно скажется положительно.
По словам депутата, сейчас сборная переживает тяжелые времена, поэтому ей нужен авторитетный наставник, который поможет коллективу сплотиться, а команде — прогрессировать.
«Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузерами, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня», — говорит Свищев.