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Posted 25 февраля, 18:48

Published 25 февраля, 18:48

Modified 25 февраля, 18:50

Updated 25 февраля, 18:50

В Госдуме поддержали уход Карпина из ФК «Ростов»

«Нельзя быть лузерами»: в Госдуме отреагировали на уход Карпина из «Ростова»

25 февраля 2025, 18:48
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов».

В Госдуме поддержали уход Карпина из ФК «Ростов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает уход Карпина из ФК «Ростов» правильным решением. От этом пишет «Спорт экспресс».

Напомним, сегодня, 25 января, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он тренировал ростовских футболистов с 2017 года.

Как объяснил сам Карпин, его решение связано с тем, что он полностью собирается посвятить себя работе в российской сборной. Теперь тренерский состав «Ростова» возглавляет 43-летний испанец Джонатан Альба.

Свищев назвал решение Карпина «неплохим» и отметил, что на российской сборной оно скажется положительно.

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По словам депутата, сейчас сборная переживает тяжелые времена, поэтому ей нужен авторитетный наставник, который поможет коллективу сплотиться, а команде — прогрессировать.

«Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузерами, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня», — говорит Свищев.
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