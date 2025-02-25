Новые дорожные знаки планируют ввести в Ростовской области

Так, среди новых знаков появится табличка «Глухие». Она информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Знак может быть установлен рядом с медучреждениями и общественными организациями. Также на дорогах можно будет встретить вертикальный знак «Стоп-линия». Кроме того, табличку могут и вовсе не ставить, так как теперь достаточно только разметки.