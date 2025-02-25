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Posted 25 февраля, 09:56

Published 25 февраля, 09:56

Modified 25 февраля, 09:58

Updated 25 февраля, 09:58

Знаки ПДД

Новые дорожные знаки планируют ввести в Ростовской области

25 февраля 2025, 09:56
Фото: rostovgazeta.ru. Знаки ПДД
С 1 января 2026 года в России, в том числе и в Ростовской области, появятся новые дорожные знаки, разметка и правила их применения. Поправки к ГОСТу уже утверждены Росстандартом, сообщает «Коммерсантъ».

Так, среди новых знаков появится табличка «Глухие». Она информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Знак может быть установлен рядом с медучреждениями и общественными организациями. Также на дорогах можно будет встретить вертикальный знак «Стоп-линия». Кроме того, табличку могут и вовсе не ставить, так как теперь достаточно только разметки.

Еще была обновлена табличка, указывающая срок деятельности различных дорожных знаков. На них будут прописаны конкретные часы, дни недели и даже месяцы. Например, «сентябрь — апрель». Среди новшеств есть объединение нескольких знаков. Теперь знак «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

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С 1 января 2026 года в России, в том числе и в Ростовской области появятся новые дорожные знаки, разметка и правила их применения
С 1 января 2026 года в России, в том числе и в Ростовской области появятся новые дорожные знаки, разметка и правила их применения. Фото: Mash

А на некоторых указателях вдоль дорог часть информации теперь может быть закрыта красной магнитной лентой, которая позволит временно прикрыть ненужные данные. Хотя раньше в таких случаях знак просто накрывался чехлом.

Добавим, что по словам Центра организации дорожного движения, этот ГОСТ разрабатывался в течение трех лет. За это время было проанализировано более 1,4 тысячи предложений и замечаний к текущим версиям стандартов.

Ранее велокурьерам запретили ездить по тротуарам быстрее пешеходов в Ростове.

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