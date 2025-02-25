Обещанного с 2024 года ждут: почему в Ростове так и не сделали выделенную полосу

Изначально сделать выделенную полосу на том участке предлагали еще в начале 2023 года. Это должно было позволить автобусам сократить 20 минут за счет объезда пробок. Тендер появился в 2024 году, и тогда же анонсировали работы. Но их так и не провели до конца обещанного года.