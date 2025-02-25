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Posted 25 февраля, 05:26

Published 25 февраля, 05:26

Modified 25 февраля, 05:28

Updated 25 февраля, 05:28

Обещанного с 2024 года ждут: выделенную полосу не успели сделать в Ростове

Обещанного с 2024 года ждут: почему в Ростове так и не сделали выделенную полосу

25 февраля 2025, 05:26
Фото: 1MI. Обещанного с 2024 года ждут: выделенную полосу не успели сделать в Ростове

Обещанную выделенную полосу на Ленина в Ростове до сих пор не сделали

В Ростове до сих пор не нанесли выделенную полосу, которую обещали сделать до конца 2024 года. Речь идет об участке проезжей части на проспекте Ленина.

Выделенную полосу от улицы Новаторов до переулка Ашхабадского смогут нанести теперь только после потепления. Как сообщает Ростовский городской транспорт со ссылкой на директора департамента автодорог Ростова Дениса Водопьянова, работы проведут с наступлением сезона.

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По словам чиновника, организация выделенной полосы представляет собой целый комплекс мер. Это и моделирование, и нанесение разметки, и установка соответствующих знаков.

Изначально сделать выделенную полосу на том участке предлагали еще в начале 2023 года. Это должно было позволить автобусам сократить 20 минут за счет объезда пробок. Тендер появился в 2024 году, и тогда же анонсировали работы. Но их так и не провели до конца обещанного года.

В 2025 году власти разместили контракты на еще пять выделенных полос.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобусы#Пробки#Ростов#Проспект Ленина#Контракты#Городской транспорт#2024
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