Обещанного с 2024 года ждут: почему в Ростове так и не сделали выделенную полосу

Posted 25 февраля, 05:26
Published 25 февраля, 05:26
Modified 25 февраля, 05:28
Updated 25 февраля, 05:28
Выделенную полосу от улицы Новаторов до переулка Ашхабадского смогут нанести теперь только после потепления. Как сообщает Ростовский городской транспорт со ссылкой на директора департамента автодорог Ростова Дениса Водопьянова, работы проведут с наступлением сезона.
По словам чиновника, организация выделенной полосы представляет собой целый комплекс мер. Это и моделирование, и нанесение разметки, и установка соответствующих знаков.
Изначально сделать выделенную полосу на том участке предлагали еще в начале 2023 года. Это должно было позволить автобусам сократить 20 минут за счет объезда пробок. Тендер появился в 2024 году, и тогда же анонсировали работы. Но их так и не провели до конца обещанного года.
В 2025 году власти разместили контракты на еще пять выделенных полос.